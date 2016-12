UPDATE 1-アジア通貨動向（27日）＝上昇、世界株高が支援

(内容を更新します) [シンガポール 27日 ロイター] - 27日のアジア通貨市場では新興国通貨が 上昇。世界の株式市場が上昇したことを受け、金融市場の混乱が長期化するとの懸念が後 退。市場筋によると、インドネシアルピアは中央銀行がドル売り介入を行い、その後上昇 した。 ルピア は一時17年ぶり安値をつけたが、介入後に上昇に転じた。またナステ ィオン調整相(経済担当)がルピア防衛策を27日に発表すると語ったことも支援した。 市場筋によると、介入は代理銀行ではなく中銀が行ったもよう。 台湾ドル は、海外投資家の需要と企業の月末の需要を背景に上昇した。 このところの世界市場の混乱の中心となっている中国株は上昇している。 米ニューヨーク連銀のダドリー総裁は26日、国際市場の混乱を踏まえると、連邦準 備理事会(FRB)の来月利上げは、適切でなくなっているとの認識を示した。これを受 けてリスク資産に対する地合いも改善した。 ただ、投資家の間では域内の株式と通貨が一段と上昇するとの見方は強まっていない 。 メイバンク(シンガポール)の外為シニアアナリスト、クリストファー・ウォン氏は 「リスクセンチメントの改善と株式市場のボラティリティー低下は、日本を除くアジア市 場の一時的な支援要因となるだろう」と指摘した上で、「株式のボラティリティ―はまだ 終わっていない」と述べた。CBOEボラティリティ指数(VIX) が依然として 2012─2015年の平均を大きく上回っているとした。 27日0610TMT(日本時間午後3時10分)現在のアジア新興国通貨の対米ド ル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.86 119.95 +0.08 Sing dlr 1.4030 1.4059 +0.21 Taiwan dlr 32.360 32.765 +1.25 Korean won 1184.76 1186.00 +0.10 Baht 35.66 35.64 -0.06 Peso 46.77 46.72 -0.10 Rupiah 14060.00 14120.00 +0.43 Rupee 66.09 66.14 +0.08 Ringgit 4.2520 4.2520 +0.00 Yuan 6.4075 6.4105 +0.05 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.86 119.66 -0.17 Sing dlr 1.4030 1.3260 -5.49 Taiwan dlr 32.360 31.718 -1.98 Korean won 1184.76 1099.30 -7.21 Baht 35.66 32.90 -7.74 Peso 46.77 44.72 -4.37 Rupiah 14060.00 12380.00 -11.95 Rupee 66.09 63.03 -4.63 Ringgit 4.2520 3.4965 -17.77 Yuan 6.4075 6.2040 -3.18