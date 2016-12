米金融・債券市場＝利回り上昇、株高や米ＧＤＰ上方修正受け

[ニューヨーク 27日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*30.00=2.9285% 前営業日終盤 98*26.00=2.9348% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*09.50=2.1911% 前営業日終盤 98*12.50=2.1805% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*11.75=1.5069% 前営業日終盤 100*21.25=1.4846% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*27.25=0.6995% 前営業日終盤 99*28.50=0.6799% 27日の米金融・債券市場では、国債価格が総じて下落した。米株の上昇に加え、第 2・四半期の米国内総生産(GDP)改定値が大幅に上方修正されたことで、一部で年内 の利上げ観測が再燃した。 ただ中国の経済や株式市場への懸念から、米経済成長をめぐる懐疑的な見方も根強く 、利回りの上昇を抑えたとアナリストは分析している。 第2・四半期のGDP改定値は、年率換算で前期比3.7%増となり、速報値の2. 3%増から大きく上方修正された。 また7月の中古住宅販売仮契約指数は0.5%上昇の110.9と、市場予想の1. 0%上昇には届かなかったが、住宅市場は回復基調が続いていることを示した。 午後終盤の取引で、米10年債 は4/32安。利回りは2.179%と 、前日から1ベーシスポイント(bp)超上昇した。 2年債 は1/32安。利回りは2bp上昇の0.688%。 米株式市場は当初の上げを急速に縮めた後、引け間際に日中高値を再び試す展開とな るなど、振れの大きい展開となった。米債券市場は株価が伸び悩む中で、ほぼ横ばまで持 ち直す場面もあった。 前日には、米ニューヨーク連銀のダドリー総裁が9月の利上げに関し、最近の市場の 混乱を踏まえると「数週間前より切迫性が低下したようだ」と発言。市場では9月の利上 げ観測が後退した。 この日は米カンザスシティー地区連銀のジョージ総裁が、米連邦準備理事会(FRB )は利上げに関し「様子見姿勢」を取るべきと述べた。 OIS(オーバーナイト・インデックス・スワップ)金利は、9月利上げ開始の確率 を28%織り込んだ水準となっている。また12月利上げの予想確率は65%となってい る。 同日実施された290億ドルの7年債入札は、全般的に底堅い内容となり、最高落札 利回りは1.930%と、5月以来の水準に低下した。 応札倍率は2.53倍で、前回7月の2.47倍から上昇、昨年11月以来の高水準 となった。 Tボンド先物9月限 は27/32高の156─28/32。 Tノート先物9月限 は0.50/32高の127─30.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.25 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 14.50 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 10.50 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 6.50 (+1.50) U.S. 30-year dollar swap spread -21.50 (+2.75)))