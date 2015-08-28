31日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 東芝２０１５年３月期決算 0850 ７月鉱工業生産速報 1300 ７月自動車生産・輸出実績（自工会） 1330 三村日商会頭会見 1400 ７月建設工事受注・住宅着工 1630 宮下財務副大臣会見 1900 ８月外国為替平衡操作の実施状況 新規上場 アクアライン 、マザーズへ（公開価格1250円） ●海外指標など ８月２８日（金） ◇指標 05:45 スイス：ＧＤＰ Q2 08:30 英ＧＤＰ改定値（国立統計局） Q2 09:00 ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） Aug 12:00 独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Aug 12:00 ブラジル：ＧＤＰ Q2 12:30 米個人所得・消費支出（商務省） Jul 13:30 ブラジル：プライマリーバランス Jul 14:00 米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Aug ◇イベント 09:00 第２・四半期ギリシャＧＤＰ 16:65 ジョルダン・スイス中銀総裁がジャクソンホール会合のパネル討論に参加 「Central Bank Perspectives on Inflation Dynamics」 その他パネリスト：ベルガラ・チリ中銀総裁 Athanasios Orphanides(Professor/Massachusetts Institute of Technology) １─７月中国工業部門企業利益 ◇決算予定 中国銀行 3988.HK 6-MTH-ENDED30/06/15 ８月２９日（土） 16:25 フィッシャーＦＲＢ副議長、ジャクソンホール会合のパネル討論に参加 「Global Inflation Dynamics」 ＊その他パネリスト：カーニー英中銀総裁、コンスタンシオＥＣＢ副総裁、ラジャン印中銀総裁 ８月３１日（月） ◇指標 07:30 タイ：経常収支 Jul 09:00 ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） Aug 12:00 インド：ＧＤＰ Q1 13:45 米シカゴ地区購買部協会景気指数 Aug ◇休場 英国〔バンクホリデー〕、マレーシア、フィリピン