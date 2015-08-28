UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（28日）＝12本、245億2037万円

(設定額を追加しました) 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド ２０１５─０８ ＜愛称：プライムＪボンド／Ｐｒｉｍｅ Ｊ Ｂｏｎｄ＞ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：１００億円 設定額：３３億２３０４万円 販売会社：滋賀銀行 ＭＡＳＡＭＩＴＳＵデータセクション・ビッグデータ・ファンド ファイブスター投信投資顧問 設定上限額：１０００億円 設定額：２２億０４５９万円 販売会社： 今村証券、ＳＢＩ証券、木村証券、共和証券、静岡東海証券、日産センチュリー証券、三 田証券、楽天証券、リーディング証券 あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０１５─０８＜愛称：ぜんぞう＞ あおぞら投信 設定上限額：５００億円 設定額：７億２７１９万円 販売会社： あおぞら銀行、池田泉州銀行 日系企業海外債券ファンド（為替ヘッジあり）２０１５─０８＜愛称：日本晴＞ 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：３５０億円 設定額：１８億９３８７万円 販売会社：ＳＭＢＣ日興証券、中銀証券、西京銀行 三井住友・公益インフラ優先証券ファンド２０１５０８ 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：１２９億３１８６万円 販売会社： 三井住友銀行 ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型） ／（積極型） ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額：各５００億円 設定額：（堅実型）３億００１５万円 ／（積極型）４億６６５７万円 販売会社：マネックス証券 ＊設定取りやめ パインブリッジＵＳ優先ＲＥＩＴファンド ２０１５─０８＜為替ヘッジあり＞ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：── 設定額：── 販売会社： 西京銀行 アジアセレクト・インフラ関連株オープン 岡三アセットマネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：２６億２１２９万円 販売会社：岡三にいがた証券 日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 積極プラン（年２回決算） ／安定プラン（年２回決算） ／安定プラン（毎月決算） ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 設定上限額：各１０００億円 設定額：合計５１７６万円 積極（年２）２３５６万円 ／安定（年２）２０７０万円 ／安定（毎月）７４９万円 販売会社： ＳＭＢＣ日興証券