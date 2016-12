再送-指標予測＝7月鉱工業生産は前月比＋0.1％、輸出減や在庫調整で停滞

(以下の記事は28日に配信しました。) [東京 28日 ロイター] - ロイターがまとめた民間調査機関の予測によると、 7月鉱工業生産指数の予測中央値は前月比0.1%の上昇となった。辛うじて2カ月連続 で上昇する見通しだが、在庫調整が続くとみられている。低下を予想する調査機関も目立 ち、回復ペースは鈍そうだ。 発表は31日午前8時50分。 調査機関の間では「在庫調整が一部業種に残存しており、小幅プラスにとどまる見通 し」(みずほ総研)といった見方が多い。特に「スマートフォンの世界的需要減速を受け 、電子部品・デバイスなどで減産が見込まれる」(日本総研)という。「自動車や機械な どの生産増が見込まれるているが、在庫水準は依然として高い」(信金中金)という状況 もある。アジア経済の減速により、輸出向け生産が下押しされる状況も続きそうだ。 各社の予想は以下の通り。 調査機関名 前月比% 中央値 0.1 最大値 0.8 最小値 -1.0 回答社数 22 Bank of America 0.5 Barclays Secs JP -0.2 BNP Parbs GB -0.3 Dai-ichi Life -0.3 Daiwa IR -0.1 Daiwa SB Inv 0.1 Informa Global 0.2 Japan Rch Inst 0.3 JPMorgan -0.5 Mitsub UFJ MS -0.2 Mizuho RI 0.1 MizuhoSecurities -1.0 MRI -0.6 MS MUFG Secs 0.2 MURC -0.5 NLI Research 0.2 Nomura Co Ltd 0.4 Norinchukin 0.5 SCB Rch Inst 0.2 SMBC Nikko Sec -0.3 Sumitomo Asset 0.4 UBS AG 0.8