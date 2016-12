UPDATE 1-アジア通貨動向（28日）＝大半が下落、バーツは6年半ぶり安値水準

(内容を更新しました) [シンガポール 28日 ロイター] - 28日のアジア通貨市場では大半の新興国 通貨が下落。週間ベースでも下落となる見通し。 タイバーツ は一時1ドル=35.90バーツと、2009年3月以来、約6 年半ぶり安値水準に下落。タイ中銀は海外投資の規制緩和を発表した。 北東アジア通貨は上昇。人民元 は急伸し、トレーダーらによると、中国人 民銀行(中央銀行)が元支援のため介入した。 台湾ドルと韓国ウォンは上昇し約2週間ぶり高値水準をつけた。輸出業者の月末の決 済需要が背景。 マレーシアリンギ は上昇したが、週間ベースでは0.9%下落し、域内の通 貨に対してアンダーパフォーム。 バークレイズのアナリストはノートで、中国経済をめぐる懸念が引き続き新興国市場 に対するセンチメントの大きな重しとなっている、と指摘した。 投資家は8月27─29日に開催されるジャクソンホール会合での米連邦準備理事会 (FRB)当局者の発言に注目している。 オーストラリア・ ニュージーランド銀行(ANZ)のシニア為替ストラテジスト、K hoon Goh氏は「ハト派的な発言は予想していないが、(当局者らは)選択肢は残しておく だろう」と述べた。中国が人民元をコントロールしていることなどから、「アジア通貨は ある程度安定するとみられるが、ドルへの根本的な需要は戻ってくる」との見方を示した 。 0615GMT(日本時間午後3時15分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 121.10 121.03 -0.06 Sing dlr 1.4017 1.3990 -0.19 Taiwan dlr 32.300 32.770 +1.46 Korean won 1172.41 1185.20 +1.09 Baht 35.85 35.62 -0.64 Peso 46.76 46.68 -0.17 Rupiah 14030.00 13990.00 -0.29 Rupee 66.05 66.04 -0.02 Ringgit 4.2020 4.2325 +0.73 Yuan 6.3930 6.4053 +0.19 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 121.10 119.66 -1.19 Sing dlr 1.4017 1.3260 -5.40 Taiwan dlr 32.300 31.718 -1.80 Korean won 1172.41 1099.30 -6.24 Baht 35.85 32.90 -8.23 Peso 46.76 44.72 -4.36 Rupiah 14030.00 12380.00 -11.76 Rupee 66.05 63.03 -4.57 Ringgit 4.2020 3.4965 -16.79 Yuan 6.3930 6.2040 -2.96