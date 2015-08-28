〔表〕ＩＭＭ通貨先物の取組＝ＣＦＴＣ（8月25日終了週）

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［２８日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したＩＭＭ通貨 先物の非商業（投機）部門の取組は以下のとおり。 円 Aug. 25, 2015 Prior week week Long 59,922 45,935 Short 98,981 136,065 Net -39,059 -90,130 ユーロ Aug. 25, 2015 Prior week week Long 87,807 68,473 Short 153,885 161,205 Net -66,078 -92,732 ポンド Aug. 25, 2015 Prior week week Long 58,051 52,030 Short 54,752 56,001 Net 3,299 -3,971 スイスフラン Aug. 25, 2015 Prior week week Long 4,889 8,183 Short 17,486 18,051 Net -12,597 -9,868 カナダドル Aug. 25, 2015 Prior week week Long 29,555 21,407 Short 89,267 88,201 Net -59,712 -66,794 豪ドル Aug. 25, 2015 Prior week week Long 47,275 47,544 Short 111,002 97,427 Net -63,727 -49,883 メキシコペソ Aug. 25, 2015 Prior week week Long 20,401 24,629 Short 103,454 85,056 Net -83,053 -60,427 ニュージーランド Aug. 25, 2015 Prior week week Long 15,388 14,012 Short 21,451 23,969 Net -6,063 -9,957 ＊詳細は以下をご覧ください。 here
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