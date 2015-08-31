1日の国内・海外経済指標と行事予定

(９月１日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 0850 ４─６月法人企業統計 0910 閣議、閣議後大臣会見 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 １０年利付国債の入札発行 1030 ３０年利付国債（９月債）の発行予定額等 1245 １０年利付国債の入札結果 1330 経済同友会代表幹事会見 1400 国内新車販売８月分 1500 財政資金対民間収支（８月実績・９月中見込み） 1515 １０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 東証１部へ パイプドＨＤ 、テクニカル上場（既存名パイプドビッツ） 東証１部へ 日本エスコン 、ジャスダックから ●海外指標など １日（火） ◇指標 01:00 中国製造業ＰＭＩ（国家統計局） Aug 01:00 中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局） Aug 01:30 豪経常収支（連邦統計局） Q2 01:30 豪住宅着工許可件数 Jul 01:45 中国製造業ＰＭＩ改定値（財新） Aug 01:45 中国サービス部門ＰＭＩ（財新） Aug 07:50 仏製造業ＰＭＩ改定値 Aug 07:55 独雇用統計（連邦雇用庁） Aug 07:55 独製造業ＰＭＩ改定値 Aug 08:00 ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値 Aug 08:30 英製造業ＰＭＩ Aug 09:00 ユーロ圏失業率（統計局） Jul 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:45 米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Aug 14:00 米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） Aug 14:00 米建設支出（商務省） Jul 米自動車販売台数 Aug ◇イベント 04:30 豪中銀理事会（金利発表） Sep 17:10 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が経済見通しについて講演