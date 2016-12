UPDATE 1-アジア通貨動向（31日）＝月間で大幅安、中国株安を嫌気

(内容を追加しました) [シンガポール 31日 ロイター] - 週明け31日のアジア通貨市場は大半が下 落、月間でも大幅安となる見込み。複数の米連邦準備理事会(FRB)当局者が9月16 ―17日の連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げの可能性を排除しない立場を表明し たことや、31日の中国株式相場が大幅反落していることがアジア通貨の重しとなった。 ウォン は、海外投資家による韓国株への売りを嫌気し下落。月間では現時 点で1.1%安。4カ月連続での下落となる見通しで、これは2008年11月以来の長 期となる。 シンガポールドル は、ヘッジファンドの売りに押されている。8月は2.9 %下落。 台湾ドル は月間で2.5%安と、2011年9月以来の大幅下落。 マレーシアリンギ の月間の下落率は9%と、アジアで最大となった。1997 年12月以来の大幅下落。 タイバーツ は今月2.0%安と、6カ月連続での下げ。資金流出が背景とな った。 8月の下落率はインドネシアルピア が3.6%、インドルピー が3 .3%、フィリピンペソ は2.1%だった。 サムスン・フューチャーズの調査責任者、Jeong My-young氏は「中国政府の経済支援 能力に対する疑問が広がっており、同国の経済指標が回復しない限りアジア新興国通貨の 神経質な展開は続くだろう」との見方を示した。 投資家らは、9月4日発表の8月米雇用統計などの経済指標で、米国での利上げ時期 を見定めようとしている。ただ、アジア新興国通貨へのサポートにはなりづらいとの見方 もある。ソシエテ・ジェネラルのアナリストはリポートで「9月の米利上げには、雇用統 計が強い数字になることが必要かもしれない。だが、利上げが数カ月遅れたとしても新興 国通貨の買いにはつながらないだろう」と指摘。「様子見の状態と不透明感が長引く限り 、新興国通貨が持続的に上昇することは不可能だ」との見方を示した。 0500GMT(日本時間午前2時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下 の通り。 マレーシアおよびフィリピン市場は祝日で休場。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 121.06 121.70 +0.53 Sing dlr 1.4135 1.4092 -0.30 Taiwan dlr 32.491 32.772 +0.86 Korean won 1182.50 1173.60 -0.75 Baht 35.89 35.87 -0.07 *Peso 46.74 46.74 +0.00 Rupiah 14033.00 13980.00 -0.38 Rupee 66.32 66.14 -0.27 *Ringgit 4.2000 4.2000 +0.00 Yuan 6.3775 6.3885 +0.17 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 121.06 119.66 -1.16 Sing dlr 1.4135 1.3260 -6.19 Taiwan dlr 32.491 31.718 -2.38 Korean won 1182.50 1099.30 -7.04 Baht 35.89 32.90 -8.33 Peso 46.74 44.72 -4.31 Rupiah 14033.00 12380.00 -11.78 Rupee 66.32 63.03 -4.96 Ringgit 4.2000 3.4965 -16.75 Yuan 6.3775 6.2040 -2.72