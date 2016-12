米金融・債券市場＝下落、原油高受けインフレ懸念強まる

[ニューヨーク 31日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*10.00=2.9603% 前営業日終盤 99*09.50=2.9103% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*03.00=2.2144% 前営業日終盤 98*11.50=2.1842% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*05.50=1.5478% 前営業日終盤 99*10.00=1.5183% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 99*24.75=0.7395% 前営業日終盤 99*25.75=0.7235% 31日の米金融・債券市場は、償還期間が長めの債券価格が下落した。エネルギー情 報局(EIA)最新指標が、今年の米原油生産が予想より少ないことを示し、石油輸出国 機構(OPEC)は加盟国以外の産油国と対話に応じる姿勢を表明したことを受け、原油 価格が上昇、インフレ懸念が強まった。 また、先週末のフィッシャー米連邦準備理事会(FRB)副議長発言が、償還期間が 短めの債券価格を圧迫した。 石油輸出国機構(OPEC)は報告書で、加盟国以外の産油国との対話に応じる姿勢 を表明。北海ブレント先物 が8%超上昇した。市場関係者は、原油価格の急騰に 伴いインフレ懸念が強まったと指摘する。 また、フィッシャーFRB副議長は、9月利上げの可能性を排除しない立場を示した 。 ただ、市場関係者の1人は、月末の買いが入って売り圧力が和らいだとも指摘する。 午後終盤の取引で、30年債 は31/32安。利回りは2.96%と、 28日終盤の2.91%から上昇した。 10年債 は8/32安。利回りは2.21%で、28日終盤の2.18 %から上昇した。 2年債 は小幅安。利回りは0.74%と、0.73%から上昇した。 月間では30・10年債利回りが小幅上昇した。7月は低下している。 Tボンド先物9月限 は19/32安の156─04/32。 Tノート先物9月限 は4.50/32安の127─20.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.00 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 13.75 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 10.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 5.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -23.25 (-1.00)))