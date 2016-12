UPDATE 1-アジア通貨動向（1日）＝上昇、人民元の安定化対策を好感

(内容を追加しました) [シンガポール 1日 ロイター] - 1日のアジア通貨市場は大半が上昇。中国が 、人民元相場の安定化のため投機的取引やボラティリティを抑制する対策を講じるとのロ イターの報道が支援材料となった。ただ、8月の中国製造業購買担当者景気指数(PMI )改定値が振るわない内容だったため、センチメントは弱気の状態が続いている。 関係筋によると、人民銀は10月15日から顧客の委託により実施するフォワード取 引ポジションの20%をドル建てで確保するよう求める。 東部証券(ソウル)の為替・債券アナリスト、ユナ・パク氏は「この方策は、人民元 の下落を食い止めようとする中国の意図を示している。そのため市場では、元切り下げを きっかけとしたアジア通貨への弱気見通しが一部で後退している」と述べた。 マレーシアリンギ は一時1.5%上昇し、8月21日以来の高値。薄商いの 中、オーバーナイトで原油価格が上昇したことが買い材料視された。週末にかけての反政 府デモが平和裏に終わったことも安心感を誘った。 ウォン は損切りのドル売りを巻き込んで1.1%上昇、8月13日以来の 高値で推移している。輸出業者からの決済需要もみられた。ただ、フィボナッチ・リトレ ースメントの主要上値抵抗線である1ドル=1166.2ウォンの水準は堅いという。 台湾ドルは1.4%高。 0551GMT(日本時間午前2時51分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.68 121.22 +0.45 Sing dlr 1.4055 1.4117 +0.44 Taiwan dlr 32.349 32.810 +1.43 Korean won 1170.35 1182.50 +1.04 Baht 35.66 35.82 +0.45 Peso 46.68 46.74 +0.12 Rupiah 14075.00 14045.00 -0.21 Rupee 66.20 66.48 +0.42 Ringgit 4.1480 4.2000 +1.25 Yuan 6.3698 6.3763 +0.10 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.68 119.66 -0.85 Sing dlr 1.4055 1.3260 -5.66 Taiwan dlr 32.349 31.718 -1.95 Korean won 1170.35 1099.30 -6.07 Baht 35.66 32.90 -7.74 Peso 46.68 44.72 -4.20 Rupiah 14075.00 12380.00 -12.04 Rupee 66.20 63.03 -4.79 Ringgit 4.1480 3.4965 -15.71 Yuan 6.3698 6.2040 -2.60