米金融・債券市場＝価格上昇、弱い米中製造業指標受け

[ニューヨーク 1日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時33分 99*03.00=2.9206% 前営業日終盤 98*10.00=2.9603% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時27分 98*18.00=2.1613% 前営業日終盤 98*03.00=2.2144% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時32分 99*13.75=1.4939% 前営業日終盤 99*05.50=1.5478% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時59分 99*26.50=0.7120% 前営業日終盤 99*24.75=0.7395% 1日の米金融・債券市場は、国債価格が上昇した。米中の製造業指標がさえず、安全 資産とされる米国債に買いが入った。 ただ、30年債価格は、小幅上昇にとどまった。市場関係者らによると、外国中銀が 自国通貨買い入れ資金を調達するため、米長期国債を売却している可能性があるという。 午後終盤の取引で、10年債 は8/32高。利回りは2.17%で、前 日終盤の2.20%から低下した。 2年債 は2/32高。利回りは0.71%と、前日終盤の0.74%から 低下した。 30年債 は2/32高。利回りは2.93%と前日終盤からほぼ変わら ず。 中国国家統計局が1日発表した8月の中国製造業購買担当者景気指数(PMI)は、 3年ぶりの低水準となった。 また、米供給管理協会(ISM)が発表した8月の製造業景気指数は51.1と、7 月の52.7から低下し、2年3カ月ぶりの低水準となった。 ただ市場関係者らは、4日発表の8月米雇用統計を前に、慎重ムードが広がり、積極 的に一方向へ傾ける動きが控えられたという。 Tボンド先物9月限 は横ばいの156─04/32。 Tノート先物9月限 は7.50/32高の127─28/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (-1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 12.00 (-2.00) U.S. 5-year dollar swap spread 8.50 (-1.50) U.S. 10-year dollar swap spread 3.50 (-1.75) U.S. 30-year dollar swap spread -26.25 (-2.75)))