3日の国内・海外経済指標と行事予定

(９月３日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告期間ベース） 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 木内日銀審議委員講演（青森） 1030 流動性供給入札 1030 ５年利付国債（９月債）の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 流動性供給入札結果 1400 木内日銀審議委員会見（青森） 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外指標など ３日（木） ◇指標 23:00 韓国：ＧＤＰ改定値 Q2 01:30 豪貿易収支（連邦統計局） Jul 01:30 豪小売売上高（連邦統計局） Jul 07:50 仏総合ＰＭＩ改定値 Aug 07:50 仏サービス部門ＰＭＩ改定値 Aug 07:55 独総合ＰＭＩ改定値 Aug 07:55 独サービス部門ＰＭＩ改定値 Aug 08:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値 Aug 08:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値 Aug 08:30 英サービス部門ＰＭＩ Aug 09:00 ユーロ圏小売売上高（統計局） Jul 11:30 米企業人員削減数（チャレンジャー社） Aug 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Sep 12:30 米貿易収支（商務省） Jul 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:45 米サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Aug 13:45 米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Aug 14:00 米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Aug ◇イベント 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Sep 12:30 ＥＣＢ記者会見・スタッフ予想 15:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件 ◇休場 中国