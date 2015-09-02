［２日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Wednesday, 02 September, 2015---------------------------------------------- 1500 日本：８月国内ユニクロ既存店売上高速報
●海外分● ◇イベント 18:00 米地区連銀経済報告 フラジル：中銀金利発表
Thursday, 03 September, 2015---------------------------------------------- 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告期間ベース） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 日本：木内日銀審議委員講演（青森） 1030 日本：流動性供給入札 1030 日本：5年利付国債（9月債）の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：流動性供給入札結果 1400 日本：木内日銀審議委員会見（青森） 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄
●海外分● ◇イベント 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Sep 12:30 ＥＣＢ記者会見・スタッフ予想 15:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件
◇決算予定 03 Sep BMO Q4 2015 Campbell Soup Co CPB
◇休場 中国
Friday, 04 September, 2015----------------------------------------------
Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown ７月の毎月勤労統計調査（速報）
●海外分● ◇イベント 01:00 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 12:10 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演"The Case Against Further Delay" ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（５日まで、トルコ・アンカラ） サウジ国王と米大統領が会談（ワシントン）
◇休場 中国
Monday, 07 September, 2015---------------------------------------------- ●海外分● ◇休場 米国〔レーバーデー〕、ブラジル
Tuesday, 08 September, 2015---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日銀：８月貸出・預金動向（日銀） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（８月中：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 日本：３０年利付国債の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：３０年利付国債の入札結果 1515 日本：３０年利付国債の第２非価格競争入札結果 1745 新経済連盟、定例記者会見
●海外分● ◇イベント 10:00 ＯＥＣＤ景気先行指数 17:00 米財務省３年債入札
Wednesday, 09 September, 2015---------------------------------------------- 0850 日本：８月マネーストック（日銀） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：２０年利付国債（９月債）の発行予定額等 1500 日本：8月工作機械受注
●海外分● ◇イベント 14:00 カナダ：中銀金利発表 17:00 米財務省１０年債入札 米アップルの製品発表会（サンフランシスコ） 英金融政策委員会（１０日まで） Thursday, 10 September, 2015---------------------------------------------- 0850 日本：８月企業物価指数（日銀） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：５年利付国債の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：５年利付国債の入札結果 1515 日本：5年利付国債の第２非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 21:00 ＮＺ：中銀金利発表 11:00 英金融政策委員会の議事要旨 Sep 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Sep 15:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 17:00 米財務省３０年債入札 Friday, 11 September, 2015---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1530 日本：8月投信概況
●海外分● ◇イベント 01:00 韓国：中銀金利発表 Sep 10:00 マレーシア：中銀金利発表 シンガポール総選挙 ＥＵ非公式財務相理事会（ルクセンブルク、１２日まで） ◇休場 シンガポール Saturday, 12 September, 2015----------------------------------------------
●海外分● ◇イベント ＥＵ非公式財務相理事会（ルクセンブルク） ９月１３日（日） ９月１４日（月） Monday, 14 September, 2015---------------------------------------------- Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合・１日目 Tuesday, 15 September, 2015---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合２日目・黒田総裁会見 Wednesday, 16 September, 2015---------------------------------------------- 1400 日本：９月日銀金融経済月報 ●海外分● ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 米ＦＯＭＣ（１７日まで） ◇休場 マレーシア
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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