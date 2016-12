訂正-UPDATE 1-アジア通貨動向（2日）＝下落、フィッチの格下げ警告でリンギが安い

(表の「午前」を「午後」に訂正しました) [シンガポール 2日 ロイター] - 2日のアジア通貨市場は大半が下落。前日に 米供給管理協会(ISM)が発表した8月の製造業景気指数が2年3カ月ぶりの低水準と なったことで、世界経済の成長に対する懸念が広がり、株式などのリスク資産からの逃避 がみられる。 マレーシアリンギ が下げを主導。フィッチ・レーティングスが同国の格下げ リスクを警告した。 インドネシアルピア は17年ぶり安値圏で横ばい。コモディティ価格の下落 が輸出による利益を圧縮するとの懸念が根強い。 ウォン も軟調。海外投資家による韓国株の売り越しが嫌気された。 シンガポールドル は、中銀によるエコノミスト調査で今年の経済成長率が下 方修正されたことを受けて下落した。 オーストラリア・ニュージーランド銀行(シンガポール)の上級為替ストラテジスト 、Khoon Goh氏は「経済成長に対する懸念は強く、アジア通貨は引き続き売り圧力にさら されそうだ」と述べた。 0520GMT(日本時間午後(訂正)2時20分)現在のアジア新興国通貨の対米 ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Japan yen 120.17 119.38 -0.66 Sing dlr 1.4135 1.4123 -0.08 Taiwan dlr 32.435 32.680 +0.76 Korean won 1178.79 1171.80 -0.59 Baht 35.73 35.73 +0.01 Peso 46.70 46.69 -0.03 Rupiah 14110.00 14095.00 -0.11 Rupee 66.24 66.22 -0.03 Ringgit 4.2160 4.1650 -1.21 Yuan 6.3649 6.3645 -0.01 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.17 119.66 -0.43 Sing dlr 1.4135 1.3260 -6.19 Taiwan dlr 32.435 31.718 -2.21 Korean won 1178.79 1099.30 -6.74 Baht 35.73 32.90 -7.92 Peso 46.70 44.72 -4.24 Rupiah 14110.00 12380.00 -12.26 Rupee 66.24 63.03 -4.84 Ringgit 4.2160 3.4965 -17.07 Yuan 6.3649 6.2040 -2.53