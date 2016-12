米金融・債券市場＝下落、リスク選好増大や外国中銀売却うわさで

[ニューヨーク 2日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 98*14.00=2.9539% 前営業日終盤 99*04.00=2.9190% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*10.50=2.1879% 前営業日終盤 98*18.50=2.1595% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*10.75=1.5136% 前営業日終盤 99*13.75=1.4939% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時44分 99*26.50=0.7121% 前営業日終盤 99*26.50=0.7120% 2日の米金融・債券市場は、リスク選好の高まりを受けて国債価格が小幅下落した。 外国中銀が売却しているとのうわさを背景に、長期国債の価格は下落した。 午後終盤の取引で、2年債 は小幅安。利回りは0.71%で、前日終盤の 0.72%からやや低下した。 市場関係者は、8月の米ADP雇用報告が予想に届かなかったものの、米国株が急伸 したことで、投資家のリスク選好が強まるなどしたと指摘する。 企業向け給与計算サービスのオートマチック・データ・プロセッシング(ADP)と ムーディーズ・アナリティクスが発表した、8月の全米雇用報告によると、民間部門雇用 者数は19万人増加。伸びは市場予想の20万1000人を下回った。 市場関係者によると、この日は中国の金融市場安定化策を受けてリスク選好が高まり 、米国債価格は小幅下落していた。 ただ、弱い内容の指標が発表されても、米国株や原油価格の底堅さが際立ち、取引終 盤にかけて金融・債券市場に影響が表れたという。 また、自国通貨買い入れ資金調達のため、外国中銀が米国債を売却、長期米国債価格 の下落につながった可能性を指摘する声も聞かれた。 30年債 は18/32安。利回りは2.96%と、前日終盤の2.93 %から上昇した。一時、2.97%と1カ月超ぶりの高水準をつける場面もあった。 10年債 は5/32安。利回りは2.19%で、前日終盤の2.17% から上昇した。 市場関係者の1人は、米利上げ観測などで短期米国債価格はすでに低水準で推移して おり、外国中銀の債券売りをめぐるうわさは長期債の価格により影響を及ぼしやすいとの 見方を示した。 Tボンド先物12月限 は20/32安の154─00/32。 Tノート先物12月限 は5/32安の127─05/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.25 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 11.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 8.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 4.75 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -25.25 (+0.75)))