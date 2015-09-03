〔表〕きょうの投信設定（4日）＝5本

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【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 インベスコ インド債券ファンド（毎月決算型） インベスコ・アセット・マネジメント 設定上限額：３００億円 設定額：── 販売会社：三菱ＵＦＪ信託銀行 ＤＩＡＭ ＥＴＦ トピックス ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額：５０００億円 設定額：── 販売会社：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、ＪＰモルガン証券、ＵＢＳ証券、大和 証券、東海東京証券、ドイツ証券、ＳＭＢＣ日興証券、野村証券、バークレイズ証券、ＢＮＰパリバ証券、 メリルリンチ日本証券、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券 ＤＩＡＭ ＥＴＦ ＪＰＸ 日経４００ ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額：５０００億円 設定額：── 販売会社：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、ＪＰモルガン証券、ＵＢＳ証券、大和 証券、東海東京証券、ドイツ証券、ＳＭＢＣ日興証券、野村証券、バークレイズ証券、ＢＮＰパリバ証券、 メリルリンチ日本証券、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券 パインブリッジ・キャピタル証券ファンド（為替ヘッジなし）／（為替ヘッジあり） パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：各１０５０億円 設定額：── 販売会社： みずほ証券
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