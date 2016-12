UPDATE 1-アジア通貨動向（3日）＝軟調、米雇用統計控え警戒感

(内容を追加しました) [シンガポール 3日 ロイター] - アジア通貨市場は、大半が下落している。世 界経済の先行き懸念や米雇用統計を控えた警戒感により、売りが優勢となっている。 マレーシアリンギ は、薄商いのなか下落。スイスの司法当局は2日、同国の 銀行に預けられているマレーシア政府系投資会社ワン・マレーシア・デベロップメント( 1MDB)の資産を凍結したことを明らかにした。同社が汚職や資金洗浄(マネーロンダ リング)に関与した疑いがあるためとしている。 韓国ウォン も下落。英小売り大手テスコ の韓国事業売却に関連し 、ドル需要の観測が高まっていることが背景。 インドネシアルピア は17年ぶり安値をつけた。中国の景気減速により、コモ ディティー輸出が減少するとの懸念が圧迫材料。 タイバーツ も下落。8月の消費者信頼感指数が8カ月連続で低下したことか ら、先月つけた約6年ぶり安値に迫った。 0555GMT(日本時間午後2時55分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0555 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.38 120.33 -0.04 Sing dlr 1.4173 1.4156 -0.12 Taiwan dlr 32.496 32.762 +0.82 Korean won 1189.90 1180.70 -0.77 Baht 35.86 35.78 -0.21 Peso 46.75 46.71 -0.10 Rupiah 14160.00 14125.00 -0.25 Rupee 66.26 66.19 -0.11 Ringgit 4.2280 4.2110 -0.40 Yuan 6.3559 6.3559 +0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.38 119.66 -0.60 Sing dlr 1.4173 1.3260 -6.44 Taiwan dlr 32.496 31.718 -2.39 Korean won 1189.90 1099.30 -7.61 Baht 35.86 32.90 -8.24 Peso 46.75 44.72 -4.34 Rupiah 14160.00 12380.00 -12.57 Rupee 66.26 63.03 -4.87 Ringgit 4.2280 3.4965 -17.30 Yuan 6.3559 6.2040 -2.39 *中国金融市場は4日まで休場。取引再開は7日。