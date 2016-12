米金融・債券市場＝国債価格やや上昇、ＥＣＢ見通し受け投資妙味増す

[ニューヨーク 3日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時34分 98*23.00=2.9396% 前営業日終盤 98*14.00=2.9539% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時34分 98*17.50=2.1631% 前営業日終盤 98*10.50=2.1879% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時32分 99*15.25=1.4842% 前営業日終盤 99*10.75=1.5136% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時17分 99*27.25=0.7003% 前営業日終盤 99*26.50=0.7121% 3日の米金融・債券市場は、国債価格が小幅上昇した。欧州中央銀行(ECB)がユ ーロ圏のインフレ・成長見通しを引き下げたことを受け、欧州国債より利回りの高い米国 債の投資妙味が増した。 ただ、4日の米雇用統計発表を控え、上値は重かった。 午後終盤の取引で、10年債 は6/32高。利回りは2.17%で、前 日終盤の2.19%から低下した。一時、2.15%の低水準をつける場面もあった。 30年債 は8/32高。利回りは2.95%。一時、約1カ月ぶり高水 準の2.98%をつける場面もあった。 2年債 は1/32高。利回りは0.70%で、前日終盤の0.72%から 低下した。 欧州中央銀行(ECB)はこの日、ユーロ圏のインフレおよび成長見通しを下方修正 。ドラギ総裁は、経済状況が今後悪化する恐れがあるとの認識を示した。 また、状況がさらに悪化すれば債券買い入れプログラムの延長もしくは拡大に踏み切 る姿勢を示す一方、現時点では理事会内でそうした議論は全くないと強調した。 Tボンド先物12月限 は15/32高の154─15/32。 Tノート先物12月限 は7.5/32高の127─12.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change DOLLAR SWAP SPREADS LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.75 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 13.25 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 9.50 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 5.75 (+1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -24.00 (+1.25)))