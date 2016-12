再送-指標予測＝7月機械受注は前月比+3.7％、回復基調は崩れず

(この記事は4日に配信しました) [東京 4日 ロイター] - ロイターがまとめた民間調査機関の予測によると、7 月の機械受注(船舶・電力を除く民需)の予測中央値は前月比3.7%増で、2カ月ぶり に増加する見通し。6月の大幅減少の反動増が見込まれるほか、過去最高の企業収益や、 各種調査でのしっかりとした投資計画などを踏まえて、回復基調は途切れていないとみら れている。中国発の世界経済減速や金融市場の混乱による受注への影響はまだ7月統計に 表れないとみられる。 機械受注は10日午前8時50分に発表される。 調査機関からは「企業収益が堅調に推移していることに加え、円安定着を背景にした 国内回帰の動きが設備投資の回復に寄与する見通し」(信金中金総研)との見方がある。 7─9月について、内閣府発表の見通しは前期比0.3%増とほぼ横ばいとなってい るが、推計値が計算上高めに出ている可能性を踏まえ、「7─9月期見通しは、前期比で 緩やかな減少と見るのが妥当。とはいえ各種の設備投資調査の堅調な結果なども考慮すれ ば、前期比で小幅のマイナスとなっても、受注が増加基調にあるとの判断に変更を迫るも のではない」(バークレイズ証券)との声もある。 <機械受注(船舶・電力除く民需)、%> 前月比 前年比 中央値 3.7 10.5 最大値 9.0 13.8 最少値 -0.3 6.2 回答社数 21 21 Bank of America 4.1 11.1 Barclays Secs JP 3.9 11.0 BNP Parbs GB 2.5 11.0 Citigroup -0.3 6.2 Dai-ichi Life 2.7 9.5 Daiwa IR 1.7 8.6 Daiwa SB Inv 2.7 9.1 Informa Global 5.8 13.0 JPMorgan 3.0 9.0 Mitsub UFJ MS 4.5 11.3 Mizuho RI 4.9 11.9 MizuhoSecurities 3.2 7.8 MRI 5.0 12.1 MS MUFG Secs 1.5 6.3 MURC 3.7 10.5 NLI Research 3.3 10.0 Nomura Co Ltd 5.7 12.9 Norinchukin 4.5 11.6 SCB Rch Inst 3.7 8.1 SMBC Nikko Sec 2.7 9.2 Sumitomo Asset 9.0 13.8 (中川泉)