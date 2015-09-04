［４日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 04 September, 2015---------------------------------------------- ●海外● ◇イベント 01:00 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 12:10 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演"The Case Against Further Delay" ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（５日まで、トルコ・アンカラ） サウジ国王と米大統領が会談（ワシントン）
◇休場 中国
Monday, 07 September, 2015---------------------------------------------- 1530 日本：経団連会長会見 ●海外● ◇休場 米国〔レーバーデー〕、ブラジル
Tuesday, 08 September, 2015---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日銀：８月貸出・預金動向（日銀） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（８月中：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 日本：３０年利付国債の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：３０年利付国債の入札結果 1515 日本：３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1745 新経済連盟、定例記者会見 ●海外● ◇イベント 10:00 ＯＥＣＤ景気先行指数 17:00 米財務省３年債入札 21:15 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が米金融政策の見通しについて講演
Wednesday, 09 September, 2015---------------------------------------------- 0850 日本：８月マネーストック（日銀） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：２０年利付国債（９月債）の発行予定額等 1500 日本：８月工作機械受注
●海外● ◇イベント 14:00 カナダ：中銀金利発表 17:00 米財務省１０年債入札 米アップルの製品発表会（サンフランシスコ） 英金融政策委員会（１０日まで） Thursday, 10 September, 2015---------------------------------------------- 0850 日本：８月企業物価指数（日銀） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：５年利付国債の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：５年利付国債の入札結果 1515 日本：5年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント 21:00 ＮＺ：中銀金利発表 11:00 英金融政策委員会の議事要旨 Sep 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Sep 15:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 17:00 米財務省３０年債入札 Friday, 11 September, 2015---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1530 日本：8月投信概況
●海外● ◇イベント 01:00 韓国：中銀金利発表 Sep 10:00 マレーシア：中銀金利発表 シンガポール総選挙 ＥＵ非公式財務相理事会（ルクセンブルク、１２日まで）
◇休場 シンガポール Saturday, 12 September, 2015----------------------------------------------
●海外● ◇イベント ＥＵ非公式財務相理事会（ルクセンブルク）
Monday, 14 September, 2015---------------------------------------------- Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合・１日目 Tuesday, 15 September, 2015---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合２日目・黒田総裁会見 1330 日本：経済同友会代表幹事会見
●海外● ◇イベント 01:30 豪中銀議事要旨 Wednesday, 16 September, 2015---------------------------------------------- 1400 日本：９月日銀金融経済月報 1500 日本：日本商工会議所会頭会見 ●海外● ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 米ＦＯＭＣ（１７日まで） ◇休場 マレーシア
Thursday, 17 September, 2015 ---------------------------------------------- 0850 日本：４─６月期資金循環統計（日銀）
●海外● ◇イベント 07:30 スイス：中銀金利発表 Q3 15:00 米財務省変動利付２年債入札条件 15:00 米財務省２・５・７年債入札条件 米ＦＯＭＣ声明発表 Friday, 18 September, 2015---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：日銀金融政策決定会合の議事要旨（８月６、７日分）
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
here?
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目の商品
円は最強通貨グループ入り
円は過去２カ月ほど独歩安となっているが、年間では「最強通貨」グループ入りを果たした模様だとＪＰモルガンの佐々木融氏は指摘。 記事の全文
円安黙認は外交成果か
トランプ氏が日本叩きや円安批判を控えているのは幸運ではなく、日本の外交成果かもしれないと野村証券の池田雄之輔氏は指摘。 記事の全文