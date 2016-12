UPDATE 1-アジア通貨動向（4日）＝軟調、米雇用統計に注目

(内容を追加しました) [シンガポール 4日 ロイター] - アジア通貨は、大半が下落している。8月の 米雇用統計の発表を控え、警戒感が高まっている。強い数字が出れば世界経済の先行きに 対する懸念が後退しリスク志向が高まるが、米利上げ再開が近いとの見方にもなりやすく 、アジア通貨を圧迫する可能性がある。 マレーシアリンギ は、下げが特に目立っている。マレーシアの政府系ファン ド、ワン・マレーシア・デベロップメント(1MDB)の汚職疑惑とナジブ首相の関連を めぐり、投資家は警戒を緩めずにいる。中銀はリンギ下支えに向け介入を行っているもよ う。 韓国ウォン も軟調。外国人投資家の国内株売却や企業買収に関連したドル 高観測から、ウォンは週初から1.5%下落している。 インドネシアルピア も今週1.5%下落。シンガポールドル は0. 6%、インドルピー は0.3%、それぞれ週初から下げている。 0510GMT(日本時間午後2時10分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。なお中国市場は休場。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Japan yen 119.43 120.10 +0.56 Sing dlr 1.4178 1.4165 -0.09 Taiwan dlr 32.566 32.801 +0.72 Korean won 1191.70 1190.30 -0.12 Baht 35.84 35.84 +0.01 Peso 46.74 46.73 -0.02 Rupiah 14188.00 14168.00 -0.14 Rupee 66.38 66.24 -0.20 Ringgit 4.2600 4.2455 -0.34 *Yuan 6.3559 6.3559 +0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.43 119.66 +0.19 Sing dlr 1.4178 1.3260 -6.47 Taiwan dlr 32.566 31.718 -2.60 Korean won 1191.70 1099.30 -7.75 Baht 35.84 32.90 -8.19 Peso 46.74 44.72 -4.32 Rupiah 14188.00 12380.00 -12.74 Rupee 66.38 63.03 -5.04 Ringgit 4.2600 3.4965 -17.92 Yuan 6.3559 6.2040 -2.39