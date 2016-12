〔ロイター調査〕カナダ中銀、9日は金利据え置きへ　利上げ開始は17年

[3日 ロイター] - ロイター調査によると、カナダ銀行(中央銀行)の追加利下 げ観測は遠のいたものの、緩やかな景気後退局面から同国経済を浮揚させるため、低金利 に据え置く期間がより長引く見通しとなった。 アナリスト40人の予想中央値によると、中銀は9日の会合で、政策金利を0.5% に据え置く見通しだ。ただ、25ベースポイント(bp)の利下げが実施される可能性も 25%あるとみている。 今後、ある段階で利下げを行う可能性は40%とみている。利上げの可能性は55% とされたが、1年半は実施されないと予想している。 中銀が利上げを行う場合の開始時期は2017年第1・四半期の見通し。7月の調査 では2016年第4・四半期とみられたが後ずれした。 TDセキュリティーズのカナダ担当チーフ・マクロ・ストラテジスト、デービッド・ タルク氏は「カナダ銀行は当面、様子見に徹するだろう」と指摘した。 今週発表されたカナダの第2・四半期の実質国内総生産(GDP)は前期比0.5% 減と、2期連続のマイナス成長となった。今年前半から景気後退に陥ったことになる。 中銀はカナダ経済が年末にかけて回復すると予想している。 ただ、アナリストの調査では見方が分かれた。15人が回復すると予想し、12人が その見方を否定した。 各社の予想は以下の通り。 PRIMARY DEALER NEXT MOVE WHEN END 2015 END 2016 BofA-MERRILL LYNCH CUT OCT 2015 0.25 0.25 BMO CAPITAL MARKETS -- 0.50 0.50 CASGRAIN & CO HIKE Q3 2016 0.50 0.75 CIBC HIKE Q3 2016 0.50 1.00 DESJARDINS SECURITIES HIKE MAR 2017 0.50 0.50 HSBC SECURITIES CUT OCT 2015 0.25 0.50 LAURENTIAN BNK SECUR HIKE H1 2017 0.50 0.50 NATIONAL BANK CUT SEP 2015 0.25 0.25 RBC CAPITAL MARKETS HIKE Q3 2016 0.50 1.25 SCOTIA CAPITAL HIKE Q1 2017 0.50 0.50 TORONTO-DOMINION BANK HIKE H2 2017 0.50 0.50 MEDIAN 0.50 0.50