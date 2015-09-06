〔今週の主要材料〕海外市場

［ ７日 ロイター］ - ＊時間表記はＧＭＴ（グリニッジ標準時）、日本時間マイナス９時間 ＊関連情報は各項目をクリックしてご覧ください。 【海外経済指標】 日付 時間 国 指標名 期間 単位 予測 人数 前回 指標コード 07~11 0:00 ID 自動二輪車販売（前年比） Aug % 0 -21.1 Sep 07~11 0:00 ID 自動車販売（前年比） Aug % 0 -39.1 Sep 07Sep 1:30 AU 求人広告（オンライン広告） Aug % 0 -0.5 07Sep 1:30 AU 求人広告（新聞広告） Aug % 0 2.2 07Sep 6:00 DE 鉱工業生産（前月比） Jul % 1.0 37 -1.4 07Sep 8:00 TW 貿易収支 Aug bln 4.083 11 3.620 07Sep 8:30 EZ 投資家センチメント指数 Sep 16.1 13 18.4 07~11 11:30 IN 経常収支 Q2 bln 0 -1.30 Sep 08Sep 1:30 AU ＮＡＢ企業景況感指数 Aug 0 6.0 08Sep 2:00 CN 貿易収支 Aug bln 48.20 20 43.03 08Sep 2:00 CN 輸出（前年比） Aug % -6.0 20 -8.3 08Sep 2:00 CN 輸入（前年比） Aug % -8.2 20 -8.1 08Sep 6:00 DE 貿易収支 Jul bln 22.2 8 24.0 08Sep 6:45 FR 貿易収支 Jul bln EU 0 -2.7 08Sep 9:00 EZ ＧＤＰ改定値（前期比） Q2 % 0.3 35 0.3 08Sep 10:00 US 中小企業楽観度指数 Aug 0 95.40 08Sep 11:00 CL ＣＰＩ（前月比） Aug % 0.40 11 0.40 08Sep 19:00 US 消費者信用残高（前月比） Jul bln 18.80 28 20.74 08Sep 23:00 KR 失業率 Aug % 0 3.7 09~15 CN 新規融資 Aug bln 900.0 20 1480.0 Sep 09~15 CN M2 (前年比) Aug % 13.2 20 13.3 Sep 09~15 CN 融資の伸び Aug % 15.6 9 15.5 Sep 09Sep 2:00 ID 小売売上高（前年比） Jul % 0 22.9 09Sep 8:30 GB 製造業生産（前年比） Jul % 0.5 21 0.5 09Sep 8:30 GB 鉱工業生産（前年比） Jul % 1.4 21 1.5 09Sep 8:30 GB 製造業生産（前月比） Jul % 0.2 24 0.2 09Sep 8:30 GB 鉱工業生産（前月比） Jul % 0.2 25 -0.4 09Sep 8:30 GB 貿易収支（ポンド） Jul bln -9.50 13 -9.180 09Sep 11:00 US 住宅ローン借換申請指数 w/e 0 1902.4 09Sep 12:30 CA 建設着工許可件数（前月比） Jul % -5.0 8 14.8 09Sep 12:55 US 週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e % 0 1.3 09Sep 13:00 MX ＣＰＩ（前年比） Aug % 0 2.74 09Sep 14:00 CA 中銀金利発表 N/A % 0.50 40 0.50 09Sep 14:00 US ＪＯＬＴＳ求人 Jul mln 5.301 9 5.249 09Sep 21:00 NZ 中銀金利発表 N/A % 2.75 11 3.00 10Sep 1:30 AU 就業者数 Aug k 5.0 19 38.5 10Sep 1:30 AU 失業率 Aug % 6.2 18 6.3 10Sep 1:30 CN ＣＰＩ（前月比） Aug % 0.4 10 0.3 10Sep 1:30 CN ＣＰＩ（前年比） Aug % 1.8 21 1.6 10Sep 1:30 CN ＰＰＩ（前年比） Aug % -5.5 20 -5.4 10Sep 4:01 MY 鉱工業生産（前年比） Jul % 0 4.3 10Sep 6:45 FR 鉱工業生産（前月比） Jul % 0.2 21 -0.1 10Sep 7:00 TR ＧＤＰ（前年比） Q2 % 3.45 18 2.30 10Sep 7:00 TR 経常収支 Jul bln -3.50 17 -3.360 0 10Sep 7:30 SE ＣＰＩ（前月比） Aug % -0.1 9 0.0 10Sep 11:00 GB 中銀金融政策委員会（金利発表） Sep % 0.50 50 0.50 10Sep 12:00 BR 拡大消費者物価（ＩＰＣＡ、前年比） Aug % 9.54 11 9.56 10Sep 12:00 NZ 製造業ＰＭＩ Aug 0 53.5 10Sep 12:30 US 輸出物価 Aug % -0.4 12 -0.2 10Sep 12:30 US 輸入物価 Aug % -1.6 37 -0.9 10Sep 12:30 CA 新築住宅価格（前月比） Jul % 0.2 8 0.3 10Sep 12:30 US 週間新規失業保険申請件数 w/e k 0 282 10Sep 14:00 US 卸売在庫 Jul % 0.3 20 0.9 10Sep 14:00 US 卸売売上高（前月比） Jul % 0.1 8 0.1 11Sep : KR 中銀金利発表 Sep % 0 1.50 11Sep 6:00 DE 卸売物価指数（前月比） Aug % 0 0.1 11Sep 6:00 DE 卸売物価指数（前年比） Aug % 0 -0.5 11Sep 6:00 DE ＥＵ基準ＣＰＩ確定値（前月比） Aug % 0.0 21 0.0 11Sep 6:00 DE ＣＰＩ確報値（前月比） Aug % 0.0 21 0.0 11Sep 6:00 DE ＥＵ基準ＣＰＩ確定値（前年比） Aug % 0.1 26 0.1 11Sep 6:00 DE ＣＰＩ確報値（前年比） Aug % 0.2 23 0.2 11Sep 10:00 MY 中銀金利発表 N/A % 0 3.25 11Sep 11:00 RU 中銀金利発表 Sep % 11.00 11 11.00 11Sep 12:00 IN 鉱工業生産（前年比） Jul % 0 3.8 11Sep 12:30 US ＰＰＩ（最終需要、前月比） Aug % -0.1 52 0.2 11Sep 12:30 US ＰＰＩ（最終需要、前年比） Aug % -0.9 27 -0.8 11Sep 12:30 US ＰＰＩコア（最終需要、前月比） Aug % 0.1 47 0.3 11Sep 12:30 US ＰＰＩコア（最終需要、前年比） Aug % 0.7 24 0.6 11Sep 13:00 MX 鉱工業生産（前月比） Jul % 0 0.20 11Sep 14:00 US ミシガン大消費者信頼感指数（速報） Sep 91.4 52 91.9 11Sep 18:00 US 財政収支 Aug bln -83.0 5 -149.2 13Sep 5:30 CN 鉱工業生産（前年比） Aug % 6.4 20 6.0 13Sep 5:30 CN 小売売上高（前年比） Aug % 10.5 20 10.5 13Sep 5:30 CN 固定資産投資（年初来、前年比） Aug % 11.1 18 11.2 US＝米、EZ＝ユーロ圏、GB＝英、DE＝独、FR＝仏、CN＝中国、AU＝豪、CA=カナダ、N Z=ニュージーランド SE=スウェーデン、NO=ノルウェー、IS=アイスランド、BR=ブラジル 、CH=チリ、MX=メキシコ、KR=韓国、IN=インド、ID=インドネシア、MY=マレーシア、PH= フィリピン、TW＝台湾、ZA=南ア、PL=ポーランド、TR=トルコ ＊ロイターの指標コードのデータに基づいています。 【海外行事予定】 ９月７日（月） ◇イベント 米労働市場情勢指数（ＬＭＣＩ） ◇休場 米国〔レーバーデー〕、ブラジル ９月８日（火） 10:00 ＯＥＣＤ景気先行指数 17:00 米財務省３年債入札 21:15 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が米金融政策の見通しについて講演 ９月９日（水） 02:00 ロウ豪中銀副総裁が講演 09:00 デベル豪中銀総裁補が講演 14:00 カナダ：中銀金利発表 17:00 米財務省１０年債入札 米アップルの製品発表会（サンフランシスコ） 英金融政策委員会（１０日まで） ９月１０日（木） 21:00 ＮＺ：中銀金利発表 （現地時間１０日） 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Sep 11:00 英金融政策委員会の議事要旨 Sep 15:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 17:00 米財務省３０年債入札 ９月１１日（金） 01:00 韓国：中銀金利発表 Sep 10:00 マレーシア：中銀金利発表 ロシア中銀金利発表 ＥＵ非公式財務相理事会（ルクセンブルク、１２日まで） シンガポール総選挙 ◇休場 シンガポール ９月１２日（土） ユーロ圏財務相会合 ＊企業決算の発表時間はＢＭＯが市場の寄り前、ＡＭＣが市場の引け後。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here