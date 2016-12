UPDATE 1-アジア通貨動向（7日）＝下落、米利上げ時期や中国経済に不透明感

(内容を更新しました) [シンガポール 7日 ロイター] - 週明け7日のアジア通貨市場では、大半の新 興国通貨が下げ幅を拡大。前週4日に発表された8月の米雇用統計は強弱まちまちの内容 となり、米利上げ時期に対する明確な手がかりとはならなかった。8日に8月の中国貿易 統計の発表を控え、警戒感が強まっている。 マレーシアリンギ は1.2%安の1ドル=4.3100リンギと、ペッグ制に 移行する前の1998年7月以来の安値圏。4日にバンク・ネガラ・マレーシア(中央銀 行)が発表した8月28日時点の外貨準備高は947億ドルと、2週間前に当たる8月1 4日の945億ドルから予想に反して増加した。アナリストの一部からは、政府系企業な どによるリパトリエーション(資金の本国還流)の動きがあったとの見方が出ている。だ が、リンギはこのデータに支援されることなく下落した。 ソシエテ・ジェネラルはリポートで「外貨準備高のデータは、中銀が8月最後の2週 間に市場への介入にさらに消極的な姿勢だったことを示唆している」と述べた。 インドネシアルピア は1998年7月以来の安値。株安と債券安が要因となっ た。 ウォン は対ドルで一時1.1%安と、2011年10月以来の安値。海外 の銀行によるドル買い/ウォン売り需要が背景。 タイバーツ は6年半ぶり、フィリピンペソ は約5年ぶり安値に下 落した。 7日0605GMT(日本時間午後3時05分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル 相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.38 119.05 -0.28 Sing dlr 1.4263 1.4249 -0.10 Taiwan dlr 32.673 32.833 +0.49 Korean won 1203.05 1193.40 -0.80 Baht 36.02 35.87 -0.40 Peso 46.95 46.73 -0.47 Rupiah 14245.00 14160.00 -0.60 Rupee 66.70 66.46 -0.35 Ringgit 4.3070 4.2585 -1.13 Yuan 6.3676 6.3559 -0.18 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.38 119.66 +0.23 Sing dlr 1.4263 1.3260 -7.03 Taiwan dlr 32.673 31.718 -2.92 Korean won 1203.05 1099.30 -8.62 Baht 36.02 32.90 -8.65 Peso 46.95 44.72 -4.75 Rupiah 14245.00 12380.00 -13.09 Rupee 66.70 63.03 -5.50 Ringgit 4.3070 3.4965 -18.82 Yuan 6.3676 6.2040 -2.57