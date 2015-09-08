アジア通貨動向（8日）＝リンギ・ルピアが下落、ウォン・人民元も軟調

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［８日 ロイター］ - ８日０１３２ＧＭＴ（日本時間午前１０時３２分）現在のア ジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.27 119.28 +0.00 Sing dlr 1.4286 1.4279 -0.05 Taiwan dlr 32.760 32.935 +0.53 Korean won 1206.60 1203.70 -0.24 Baht 36.19 36.12 -0.21 Peso 47.04 46.92 -0.26 Rupiah 14282.00 14245.00 -0.26 Rupee 66.82 66.82 0.00 Ringgit 4.3650 4.3300 -0.80 Yuan 6.3696 6.3659 -0.06 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.27 119.66 +0.32 Sing dlr 1.4286 1.3260 -7.18 Taiwan dlr 32.760 31.718 -3.18 Korean won 1206.60 1099.30 -8.89 Baht 36.19 32.90 -9.09 Peso 47.04 44.72 -4.93 Rupiah 14282.00 12380.00 -13.32 Rupee 66.82 63.03 -5.67 Ringgit 4.3650 3.4965 -19.90 Yuan 6.3696 6.2040 -2.60
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