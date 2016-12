UPDATE 1-アジア通貨動向（8日）＝ウォンは上昇に転じる、リンギとルピアは下落

(内容を更新しました) [シンガポール 8日 ロイター] - 8日のアジア通貨市場では、大半が上昇。中 国株式市場が後場に入って急反発し、リスク回避傾向が縮小した。ただ、同国経済に対す る懸念は根強く、アジア通貨の上げ幅は限られている。 この日発表された8月の中国貿易統計で、輸入がドル建てで前年比13.8%減と、 市場予想より大きく落ち込んだことも、アジア通貨の見通しに対する弱材料となっている 。 ウォン は対ドルでいったん5年ぶりの安値を付けた後、反発し0.2%高 となった。 英小売り大手テスコ が7日に、韓国事業を英プライベート・エクイティ(P E)ファンドのMBKパートナーズが率いるグループに売却することで合意したと発表。 これを受けてドル需要が高まるとの見方が強まり、ドル買い/ウォン売りが先行した。た だ、ソウルに拠点を置く海外銀行系トレーダーによると「ドル買いは予想より少なく、こ れ以上の買いは入らないとのうわさが広がった」という。 半面、マレーシアリンギ は0.9%安と、ドルペッグ制に移行する前の199 8年1月以来の安値圏。原油安を受け、株式相場や国債が売られたことが背景となった。 インドネシアルピア は1998年7月以来の安値を付け、0.3%下落した。 0707GMT(日本時間午後4時7分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は 以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.96 119.27 -0.58 Sing dlr 1.4251 1.4279 +0.20 Taiwan dlr 32.683 32.935 +0.77 Korean won 1198.21 1203.70 +0.46 Baht 36.17 36.12 -0.15 Peso 46.93 46.92 -0.02 Rupiah 14275.00 14245.00 -0.21 Rupee 66.57 66.82 +0.38 Ringgit 4.3380 4.3300 -0.18 Yuan 6.3638 6.3659 +0.03 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.96 119.66 -0.25 Sing dlr 1.4251 1.3260 -6.95 Taiwan dlr 32.683 31.718 -2.95 Korean won 1198.21 1099.30 -8.25 Baht 36.17 32.90 -9.04 Peso 46.93 44.72 -4.71 Rupiah 14275.00 12380.00 -13.27 Rupee 66.57 63.03 -5.31 Ringgit 4.3380 3.4965 -19.40 Yuan 6.3638 6.2040 -2.51