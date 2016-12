米金融・債券市場＝国債価格下落、来週の利上げの可能性やや織り込む

[ニューヨーク 8日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間15時49分 98*01.50=2.9739% 前営業日終盤 99*21.00=2.8922% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間15時48分 98*07.50=2.1988% 前営業日終盤 98*26.50=2.1314% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間15時49分 99*09.00=1.5255% 前営業日終盤 99*17.25=1.4713% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時00分 99*24.75=0.7408% 前営業日終盤 99*26.75=0.7087% 8日の米金融・債券市場では国債価格が下落、利回りは上昇した。来週の米連邦公開 市場委員会(FOMC)で利上げが決定される可能性をやや織り込む展開となった。 BMOキャピタル・マーケッツ(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、アーロン・ コリ氏は「来週のFOMCに向け5年物のショートを多少積み上げる動きがみられた」と した上で、需給要因や株高も国債への売り圧力になったと述べた。 5年債 は9/32安、利回りは当初の1.47%から1.53%に上昇し た。10年債 は19/32安、利回りは前週末の2.13%から2.19% に上昇した。 午後行われた240億ドルの3年債入札は底堅い需要が見られた。翌9日は210億 ドルの10年債入札、10日には130億ドルの30年債入札が行われる。週内の国債入 札をめぐっては、期間が長めの銘柄で利上げ観測などの要因に加え、中国などの大口投資 家が買いを見送った場合、需要が伸びない可能性があるとみられる。 中国人民銀行によると、8月末時点の中国の外貨準備額は3兆5570億ドルとなり 、7月末から939億ドル減少した。人民元切り下げ後の人民銀による介入により、月間 としては過去最大の減少となった。中国は外貨準備の大半を米国債で保有している。 今週は社債の大量発行も控えており、IFRによると、投資適格級企業は250億─ 300億ドル程度の社債を売却する見通し。 Tボンド先物12月限 は1━28/32安の153━30/32。 Tノート先物12月限 は15/32安の127━09/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 12.00 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 10.50 (-1.75) U.S. 5-year dollar swap spread 6.50 (-1.50) U.S. 10-year dollar swap spread 3.25 (-1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -26.00 (-2.00)