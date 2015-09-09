10日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 川内原発１号機が営業運転 0850 ７月機械受注（内閣府） 0850 ８月企業物価指数（日銀） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等行（財務省） 1030 ５年利付国債の入札発行行（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果行（財務省） 1245 ５年利付国債の入札結果行（財務省） 1515 5年利付国債の第_非価格競争入札結果行（財務省） ●海外指標など ９月１０日（木） ◇指標 01:30 豪雇用統計（連邦統計局） Aug 01:30 中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） Aug 06:45 仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Jul 12:00 ブラジル：拡大消費者物価指数（ＩＰＣＡ） Aug 12:30 米輸出入物価（労働省） Aug 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 14:00 米卸売在庫（商務省） Jul 10~15Sep 中国マネーサプライＭ２（中国人民銀行） Aug 10~15Sep 中国人民元建て新規融資（中国人民銀行） Aug ◇イベント 21:00 ＮＺ：中銀金利発表 （現地時間１０日） 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Sep 11:00 英金融政策委員会の議事要旨 Sep 15:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 17:00 米財務省３０年債入札