アジア通貨動向（9日）＝幅広く上昇、台湾ドル・ウォン・リンギの上げ目立つ

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［９日 ロイター］ - ９日０１３５ＧＭＴ（日本時間午前１０時３５分）現在のア ジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.16 119.81 -0.29 Sing dlr 1.4153 1.4177 +0.17 Taiwan dlr 32.530 33.003 +1.45 Korean won 1191.82 1200.90 +0.76 Baht 35.96 36.17 +0.58 Peso 46.78 46.93 +0.32 Rupiah 14235.00 14275.00 +0.28 Rupee 66.55 66.55 +0.00 Ringgit 4.3100 4.3385 +0.66 Yuan 6.3664 6.3672 +0.01 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.16 119.66 -0.42 Sing dlr 1.4153 1.3260 -6.31 Taiwan dlr 32.530 31.718 -2.50 Korean won 1191.82 1099.30 -7.76 Baht 35.96 32.90 -8.51 Peso 46.78 44.72 -4.40 Rupiah 14235.00 12380.00 -13.03 Rupee 66.55 63.03 -5.28 Ringgit 4.3100 3.4965 -18.87 Yuan 6.3664 6.2040 -2.55
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