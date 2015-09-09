［東京 ９日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Wednesday, 09 September, 2015----------------------------------------------
1500 ８月工作機械受注 ●海外分● ◇イベント 14:00 カナダ：中銀金利発表 17:00 米財務省１０年債入札 17:00 米アップルの製品発表会（サンフランシスコ） 英金融政策委員会（１０日まで）
Thursday, 10 September, 2015---------------------------------------------- 0850 ８月企業物価指数（日銀） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ５年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ５年利付国債の入札結果 1515 ５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 21:00 ＮＺ：中銀金利発表 （現地時間１０日） 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Sep 11:00 英金融政策委員会の議事要旨 Sep 15:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 17:00 米財務省３０年債入札 Friday, 11 September, 2015---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1530 ８月投信概況 ●海外分● ◇イベント 01:00 韓国：中銀金利発表 Sep 10:00 マレーシア：中銀金利発表 ＥＵ非公式財務相理事会（１２日まで、ルクセンブルク） シンガポール総選挙
◇休場 シンガポール Saturday, 12 September, 2015---------------------------------------------- ●海外分● ◇イベント ユーロ圏財務相会合 英労働党党首選 Monday, 14 September, 2015---------------------------------------------- Time Unknown 日銀金融政策決定会合・１日目 Tuesday, 15 September, 2015---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 日銀金融政策決定会合２日目・黒田総裁会見 1330 経済同友会代表幹事会見 1500 ゲオホールディングス、新戦略・新サービス発表会 ●海外分● ◇イベント 01:30 豪中銀議事要旨
Wednesday, 16 September, 2015---------------------------------------------- 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 ２０年利付国債入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ２０年利付国債の入札結果 1400 ９月日銀金融経済月報 1500 ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ 勝本徹社長会見
1515 ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 09:00 ＯＥＣＤ経済見通し 米ＦＯＭＣ（１７日まで） ◇決算予定 11:30 Q1 2016 FedEx Corp FDX AMC Q1 2016 Oracle Corp ORCL ◇休場 マレーシア メキシコ Thursday, 17 September, 2015---------------------------------------------- 0850 ４─６月期資金循環統計（日銀） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 ●海外分● ◇イベント 07:30 スイス：中銀金利発表 Q3 15:00 米財務省変動利付２年債入札条件 15:00 米財務省２・５・７年債入札条件 18:00 米ＦＯＭＣ声明発表 18:30 米ＦＲＢ議長会見
◇休場 インド Friday, 18 September, 2015---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨（８月６、７日分） 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1030 ２年利付国債（１０月債）の発行予定額等 ●海外分● ◇イベント 23:30 スティーブンス豪中銀総裁が議会で証言
Monday, 21 September, 2015----------------------------------------------
●海外分● ◇イベント 17:00 ロックハート・米アトランタ地区連銀総裁が講演 Tuesday, 22 September, 2015---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 ●海外分● ◇イベント 17:00 米財務省２年債入札 Wednesday, 23 September, 2015----------------------------------------------
●海外分● ◇イベント 23:00 ロックハート・米アトランタ地区連銀総裁が講演（現地時間は前日） 16:30 ロックハート・米アトランタ地区連銀総裁が講演 17:00 米財務省変動利付２年債入札 17:00 米財務省５年債入札 Thursday, 24 September, 2015---------------------------------------------- ●海外分● ◇イベント 17:00 米財務省７年債入札 21:00 イエレン米ＦＲＢ議長がマサチューセッツ大学で講義 台湾：中銀金利発表 ◇決算予定 ◇休場 シンガポール、インドネシア、マレーシア、南ア、トルコ Friday, 25 September, 2015---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 ８月企業向けサービス価格指数（日銀） ●海外分● ◇イベント 17:25 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が経済と金融政策について講演 ◇休場 インド、トルコ Sunday, 27 September, 2015---------------------------------------------- ●海外分● ◇イベント スペイン・カタルーニャ州議会選挙
Monday, 28 September, 2015---------------------------------------------- 1400 景気動向指数改訂７月分 ●海外分● ◇イベント 17:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済と金融政策について講演 ◇休場 香港、韓国、台湾 Tuesday, 29 September, 2015---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見
●海外分● ◇休場 韓国
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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