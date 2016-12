UPDATE 1-アジア通貨動向（9日）＝幅広く上昇、世界的な株価反発受け

(内容を更新しました) [シンガポール 9日 ロイター] - 9日のアジア通貨市場では、大半が上昇。世 界的な株価の反発を受けてリスク志向が強まり、中国政府による追加の刺激策への期待も 高まっている。 欧米市場の株高を受け、アジア太平洋市場株価指数(日本を除く) は約3%上昇した。中国株式市場も1%以上上昇。 韓国ウォン は上昇。ソウル株 が2.8%高となったことや、英小 売り大手テスコ が7日発表した韓国事業の売却に伴うドル買い/ウォン売りが一 段落したとの観測が背景。 リンギは薄商いの中で、商品(コモディティ)価格の上昇で同国の輸出に対する懸念 が和らぎ、上昇した。同国の株価 や大半の国債価格も上昇している。 シンガポールドル も上昇。ストップロスの米ドル売りが出ている。 0600GMT(日本時間午後3時00分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.44 119.81 -0.52 Sing dlr 1.4119 1.4177 +0.41 Taiwan dlr 32.535 33.003 +1.44 Korean won 1188.52 1200.90 +1.04 Baht 36.01 36.17 +0.44 Peso 46.83 46.93 +0.21 Rupiah 14265.00 14275.00 +0.07 Rupee 66.34 66.55 +0.32 Ringgit 4.3210 4.3385 +0.40 Yuan 6.3730 6.3672 -0.09 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.44 119.66 -0.65 Sing dlr 1.4119 1.3260 -6.08 Taiwan dlr 32.535 31.718 -2.51 Korean won 1188.52 1099.30 -7.51 Baht 36.01 32.90 -8.64 Peso 46.83 44.72 -4.51 Rupiah 14265.00 12380.00 -13.21 Rupee 66.34 63.03 -4.98 Ringgit 4.3210 3.4965 -19.08 Yuan 6.3730 6.2040 -2.65