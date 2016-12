UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り低下、実需筋の買い戻しや堅調な10年債入札で

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 9日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*14.00=2.9539% 前営業日終盤 98*10.50=2.9595% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*08.50=2.1953% 前営業日終盤 98*11.00=2.1863% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*08.50=1.5289% 前営業日終盤 99*10.25=1.5173% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*24.75=0.7409% 前営業日終盤 99*25.00=0.7367% 9日の米金融・債券市場では、国債利回りが低下した。利回りが当初上昇したことで 買い戻しが入ったほか、10年債入札が堅調な需要を集めたことも追い風となった。 210億ドルの10年債入札に加え、一連の高格付け社債の起債に備える動きから、 利回りは当初、1カ月ぶりの水準に上昇。これを受けて実需筋からの買い戻しが入ったほ か、利回りの一段の上昇を見込んでいた投資家によるショートカバーも入り、国債価格の 上昇が加速した。 午後の取引で、指標10年債 は3/32高。利回りは2.18%、一時 は8月7日以来の水準となる2.25%に上昇した。 ジェフリーズの短期金融市場エコノミスト、トーマス・シモンズ氏は「長期債はこの ところかなり売り込まれていたので、割安感から実需筋の買いが入った」と指摘。10年 債入札で応札した投資家は、10日に実施される130億ドルの30年債入札にも関心を 示すだろうとの見方を示した。 7月の求人労働移動調査(JOLTS)では、求人件数が季節調整済みで43万件増 の580万件と、統計を開始した2000年12月以来の高水準となった。一方で、採用 ペースは鈍っており、企業の人材確保が困難な状況を示唆した。 JOLTSが強い内容となったことで、一部の投資家は米連邦準備理事会(FRB) による来週の利上げ決定を引き続き見込んでいる。 Tボンド先物12月限 は23/32高の154━21/32。 Tノート先物12月限 は5/32高の127━14/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 7.50 (-2.75) U.S. 5-year dollar swap spread 4.75 (-1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 0.75 (-2.00) U.S. 30-year dollar swap spread -28.50 (-1.75)