11日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 メジャーＳＱ 閣議・閣議後会見 経済財政諮問会議 0850 ７─９月法人企業景気予測調査（財務省・内閣府） 1530 8月投信概況 1600 国債市場特別参加者会合 新規上場 デンタス がＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔに ●海外指標など ９月１０日（木） ◇指標 01:30 豪雇用統計（連邦統計局） Aug 01:30 中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） Aug 06:45 仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Jul 12:00 ブラジル：拡大消費者物価指数（ＩＰＣＡ） Aug 12:30 米輸出入物価（労働省） Aug 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 14:00 米卸売在庫（商務省） Jul 10~15Sep 中国マネーサプライＭ２（中国人民銀行） Aug 10~15Sep 中国人民元建て新規融資（中国人民銀行） Aug ◇イベント 21:00 ＮＺ：中銀金利発表 （現地時間１０日） 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Sep 11:00 英金融政策委員会の議事要旨 Sep 15:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 17:00 米財務省３０年債入札 ９月１１日（金） ◇指標 06:00 独卸売物価指数（連邦統計庁） Aug 06:00 独消費者物価指数改定値（連邦統計庁） Aug 12:30 米卸売物価指数（労働省） Aug 14:00 米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Sep 18:00 米財政収支（財務省） Aug ◇イベント 01:00 韓国：中銀金利発表 Sep 10:00 マレーシア：中銀金利発表 ＥＵ非公式財務相理事会（１２日まで、ルクセンブルク） シンガポール総選挙 ◇休場 シンガポール