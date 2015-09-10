アジア通貨動向（10日）＝人民元やウォンなど総じて軟調

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［１０日 ロイター］ - １０日０１３０ＧＭＴ（日本時間午前１０時３０分）現在 のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.03 120.53 +0.41 Sing dlr 1.4222 1.4172 -0.35 Taiwan dlr 32.633 32.775 +0.44 Korean won 1196.46 1189.40 -0.59 Baht 36.21 36.08 -0.36 Peso 46.95 46.86 -0.20 Rupiah 14320.00 14260.00 -0.42 Rupee 66.41 66.41 +0.00 Ringgit 4.3450 4.3290 -0.37 Yuan 6.3825 6.3778 -0.07 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.03 119.66 -0.31 Sing dlr 1.4222 1.3260 -6.76 Taiwan dlr 32.633 31.718 -2.80 Korean won 1196.46 1099.30 -8.12 Baht 36.21 32.90 -9.14 Peso 46.95 44.72 -4.75 Rupiah 14320.00 12380.00 -13.55 Rupee 66.41 63.03 -5.08 Ringgit 4.3450 3.4965 -19.53 Yuan 6.3825 6.2040 -2.80
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