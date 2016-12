UPDATE 1-アジア通貨動向（10日）＝総じて軟調、ルピアとリンギが17年ぶり安値

(内容を更新しました) [シンガポール 10日 ロイター] - 10日のアジア通貨市場では、大半の新興 国通貨が下落。世界経済の低迷への懸念が高まる中で、リスク志向が後退した。米利上げ が迫っているとの観測を受け、高利回り通貨の魅力が薄れていることも背景。 人民元 は下落。中国人民銀行は基準値を元安に設定し、当局の介入もやや 抑えているとみられる。 マレーシアリンギ とインドネシアルピア は、アジア通貨危機があった1 998年以来17年ぶりの安値圏に下落。軟調な商品(コモディティ)価格が経済に及ぼ す影響が懸念されている。 S&Pは、南米ブラジルの格付けを投資不適格(ジャンク)級に引き下げた。コモデ ィティ価格の下落と中国の景気減速が背景。 インドルピー も下落。政府が税制改革案を断念した。モディ首相の経済改革 がまたもや頓挫することになった。 韓国ウォン も下落。ソウル株式市場 では外国人投資家が26営業 日連続の売り越しとなった。 10日0530GMT(日本時間午後2時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ド ル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.81 120.53 -0.24 Sing dlr 1.4210 1.4172 -0.27 Taiwan dlr 32.583 32.775 +0.59 Korean won 1194.00 1189.40 -0.39 Baht 36.21 36.08 -0.36 Peso 46.94 46.86 -0.17 Rupiah 14325.00 14260.00 -0.45 Rupee 66.64 66.41 -0.35 Ringgit 4.3420 4.3290 -0.30 Yuan 6.3847 6.3778 -0.11 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.81 119.66 -0.96 Sing dlr 1.4210 1.3260 -6.69 Taiwan dlr 32.583 31.718 -2.65 Korean won 1194.00 1099.30 -7.93 Baht 36.21 32.90 -9.14 Peso 46.94 44.72 -4.72 Rupiah 14325.00 12380.00 -13.58 Rupee 66.64 63.03 -5.41 Ringgit 4.3420 3.4965 -19.47 Yuan 6.3847 6.2040 -2.83