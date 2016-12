UPDATE 1-米金融・債券市場＝株高で国債価格下落、30年債入札底堅い

(レートを更新しました) [ニューヨーク 10日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 97*24.00=2.9892% 前営業日終盤 98*14.00=2.9539% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 97*31.50=2.2274% 前営業日終盤 98*08.50=2.1953% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時01分 99*05.25=1.5504% 前営業日終盤 99*08.50=1.5289% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時43分 99*25.00=0.7370% 前営業日終盤 99*24.75=0.7409% 10日の米金融・債券市場では国債価格が下落、利回りは上昇した。株高に伴い安全 とみられる資産を買う動きが後退した。一方、午後行われた30年債入札は底堅い結果と なった。 ノバスコシア銀(ニューヨーク)の米国債トレーディング部部長、チャールズ・コミ スキー氏は「債券は株の上昇や下落に即座に反応する」と述べた。 指標10年債 は15/32安。利回りは前日の2.18%から2.23 %に上昇した。 週内の入札を締めくくる130億ドルの30年債入札は、最高落札利回りが2.98 %となったほか、間接入札者の落札比率が66%と過去最高になった。前出のコミスキー 氏は「利回りが3%に近づくと買いが入るようだ」と指摘した。 来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げが行われる可能性については見方 が分かれているものの、市場が織り込む利上げ確率は低下している。 今週は社債の発行が相次いでおり、国債相場の圧迫要因となっている。前日には26 8億ドルの投資適格級社債がプライシングされた。 この日の経済指標では、週間の新規失業保険申請件数が減少したほか、8月の輸出入 物価は引き続き弱い内容となった。 Tボンド先物12月限 は28/32安の153━25/32。 Tノート先物12月限 は9/32安の127━05/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (+1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 8.25 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 4.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 0.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -28.75 (unch)