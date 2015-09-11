14日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 日銀金融政策決定会合・１日目 東芝が15年4─6月期決算発表予定 0900 参議院平和安全特別委員会 1300 ８月マンション発売（不動産経済研究所） 1330 ７月鉱工業生産確報（経済産業省） 1330 ７月第３次産業活動指数（経済産業省） 新規上場 ピクスタ がマザーズに（公開価格1870円） ●海外指標など ９月１１日（金） ◇指標 06:00 独卸売物価指数（連邦統計庁） Aug 06:00 独消費者物価指数改定値（連邦統計庁） Aug 12:30 米卸売物価指数（労働省） Aug 14:00 米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Sep 18:00 米財政収支（財務省） Aug ◇イベント 01:00 韓国：中銀金利発表 Sep 10:00 マレーシア：中銀金利発表 ＥＵ非公式財務相理事会（１２日まで、ルクセンブルク） シンガポール総選挙 ９月１２日（土） 06:00 - 11:00 ユーロ圏財務相会合 英労働党党首選 ９月１３日（日） 05:30 中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） Aug ９月１４日（月） ◇指標 09:00 ユーロ圏鉱工業生産（統計局） Jul 12:00 インド：ＣＰＩ Aug