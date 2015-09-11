新規上場企業の横顔：日本郵政（11月4日東証上場）

［東京 １１日 ロイター］ - １１月４日に東証上場予定の「日本郵政」 の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 東京都千代田区霞が関 ≪事業内容≫ 郵便・国内物流事業、国際物流事業、金融窓口事業、銀行業、生命保険 業等を営む子会社の経営管理及びそれに付帯関連する事業 ≪代表者≫ 取締役兼代表執行役社長 西室泰三 ≪資本金≫ 3兆5000億円 ≪発行済み株式数≫ 45億株（2015年9月10日） ≪従業員数≫ 3062名（2015年6月30日現在） ≪業績≫ 2015年3月期 2014年3月期 営業収益（百万円） 251,919 272,988 経常利益（百万円） 149,298 147,837 当期利益（百万円） 131,181 155,090 １株当たり利益（円） 29.15 34.46 １株当たり純資産（円） 1,943.21 1,937.64 配当（円） 334.00 290.00 注）2015年8月1日付けで、1株を30株に分割 ≪業績・連結≫ 2015年3月期 2014年3月期 経常収益（百万円） 14,258,842 15,240,126 経常利益（百万円） 1,115,823 1,103,603 当期利益（百万円） 482,682 479,071 １株当たり利益（円） 107.26 106.46 １株当たり純資産（円） 3,399.74 2,974.91 ≪総資産≫ （百万円） 9,107,178（2015年3月期） ≪株主資本≫ （百万円） 8,744,456（2015年3月期） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 財務大臣 100.00 4,500,000,000 ≪監査人≫ 有限責任 あずさ監査法人 ≪株式名簿管理人≫ 三井住友信託銀行 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１５年１０月７日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１５年１０月８日から２０１５年１０月２３日 ≪売出価格の決定日≫ ２０１５年１０月２６日 ≪申込期間≫ ２０１５年１０月２７日から２０１５年１０月３０日 (以上、２０１５年９月１０日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報