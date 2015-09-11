新規上場企業の横顔：かんぽ生命保険（11月4日東証上場）

［東京 １１日 ロイター］ - １１月４日に東証上場予定の「かんぽ生命保険」<71 81.T>の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 東京都千代田区霞が関 ≪事業内容≫ 生命保険業 ≪代表者≫ 取締役兼代表執行役社長 石井雅実 ≪資本金≫ 5000億円 ≪発行済み株式数≫ 6億株（2015年9月10日） ≪従業員数≫ 7552名（2015年6月30日現在） ≪業績≫ 2015年3月期 2014年3月期 保険料等収入（百万円） 5,956,716 5,911,643 経常利益（百万円） 493,169 463,506 当期利益（百万円） 81,758 63,428 １株当たり利益（円） 136.26 105.71 １株当たり純資産（円） 3,281.91 2,557.43 配当（円） 1,226.38 840.43 注）2015年8月1日付けで、1株を30株に分割 ≪業績・連結≫ 2015年3月期 2014年3月期 保険料等収入（百万円） 5,956,716 5,911,643 経常利益（百万円） 492,625 462,748 当期利益（百万円） 81,323 62,802 １株当たり利益（円） 135.54 104.67 １株当たり純資産（円） 3,292.88 2,563.56 ≪総資産≫ （百万円） 84,911,946（2015年3月期） ≪株主資本≫ （百万円） 1,969,143（2015年3月期） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 日本郵政 100.00 600,000,000 ≪監査人≫ 有限責任 あずさ監査法人 ≪株式名簿管理人≫ 三井住友信託銀行 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１５年１０月７日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１５年１０月８日から２０１５年１０月１６日 ≪売出価格の決定日≫ ２０１５年１０月１９日 ≪申込期間≫ ２０１５年１０月２０日から２０１５年１０月２３日 (以上、２０１５年９月１０日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報