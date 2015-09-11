［東京 １１日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。 Friday,11 September,2015---------------------------------------------- 1530 ８月投信概況 1610 郵政民営化委員会 増田委員長会見 ●海外分● ◇イベント 01:00 韓国：中銀金利発表Sep 10:00 マレーシア：中銀金利発表 ＥＵ非公式財務相理事会（１２日まで、ルクセンブルク） シンガポール総選挙 ◇休場 シンガポール Saturday,12 September,2015---------------------------------------------- ●海外分● ◇イベント 06:00─11:00ユーロ圏財務相会合 英労働党党首選 Monday,14 September,2015---------------------------------------------- TimeUnknown 日銀金融政策決定会合・１日目 1300 ８月マンション発売（不動産経済研究所） Tuesday,15 September,2015---------------------------------------------- TimeUnknown 閣議・閣議後会見 TimeUnknown 日銀金融政策決定会合２日目・黒田総裁会見 0700 ＳＣＥジャパンアジア プレスカンファレンス 1330 経済同友会代表幹事会見 1500 ゲオホールディングス、新戦略・新サービス発表会 ●海外分● ◇イベント 01:30豪中銀議事要旨 Wednesday,16 September,2015---------------------------------------------- 0900 ＬＮＧ産消会議 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 ２０年利付国債入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ２０年利付国債の入札結果 1400 ９月日銀金融経済月報 1430 証券業協会 定例会見 1500 商工会議所会頭会見 1500 ソニー・オリンパス、外科内視鏡新商品発表 1515 ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 09:00 ＯＥＣＤ経済見通し 米ＦＯＭＣ（１７日まで） ◇決算予定 11:30 Q1 2016 FedEx Corp FDX AMC Q1 2016 Oracle Corp ORCL ◇休場 マレーシア、メキシコ