［東京 １１日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。 Friday,11 September,2015---------------------------------------------- 1530 ８月投信概況 1610 郵政民営化委員会 増田委員長会見 ●海外分● ◇イベント 01:00 韓国：中銀金利発表Sep 10:00 マレーシア：中銀金利発表 ＥＵ非公式財務相理事会（１２日まで、ルクセンブルク） シンガポール総選挙 ◇休場 シンガポール Saturday,12 September,2015---------------------------------------------- ●海外分● ◇イベント 06:00─11:00ユーロ圏財務相会合 英労働党党首選 Monday,14 September,2015---------------------------------------------- TimeUnknown 日銀金融政策決定会合・１日目 1300 ８月マンション発売（不動産経済研究所） Tuesday,15 September,2015---------------------------------------------- TimeUnknown 閣議・閣議後会見 TimeUnknown 日銀金融政策決定会合２日目・黒田総裁会見 0700 ＳＣＥジャパンアジア プレスカンファレンス 1330 経済同友会代表幹事会見 1500 ゲオホールディングス、新戦略・新サービス発表会 ●海外分● ◇イベント 01:30豪中銀議事要旨 Wednesday,16 September,2015---------------------------------------------- 0900 ＬＮＧ産消会議 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 ２０年利付国債入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ２０年利付国債の入札結果 1400 ９月日銀金融経済月報 1430 証券業協会 定例会見 1500 商工会議所会頭会見 1500 ソニー・オリンパス、外科内視鏡新商品発表 1515 ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 09:00 ＯＥＣＤ経済見通し 米ＦＯＭＣ（１７日まで） ◇決算予定 11:30 Q1 2016 FedEx Corp FDX AMC Q1 2016 Oracle Corp ORCL ◇休場 マレーシア、メキシコ
Thursday,17 September,2015---------------------------------------------- AllDay 東京ゲームショウ２０１５ 0850 ４─６月期資金循環統計（日銀） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1600 サッポロビール エビスブランド戦略説明会 ●海外分● ◇イベント 07:30 スイス：中銀金利発表 Q3 15:00 米財務省変動利付２年債入札条件 15:00 米財務省２・５・７年債入札条件 18:00 米ＦＯＭＣ声明発表 18:30 米ＦＲＢ議長会見 ◇休場 インド Friday,18 September,2015---------------------------------------------- AllDay 東京ゲームショウ２０１５ TimeUnknown 閣議・閣議後会見 0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨（８月６、７日分） 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1030 ２年利付国債（１０月債）の発行予定額等 1430 ８月の百貨店売上高 ●海外分● ◇イベント 23:30 スティーブンス豪中銀総裁が議会で証言 Monday,21 September,2015----------------------------------------------
●海外分● ◇イベント 17:00 ロックハート・米アトランタ地区連銀総裁が講演 Tuesday,22 September,2015---------------------------------------------- ●海外分● ◇イベント 17:00 米財務省２年債入札 Wednesday,23 September,2015----------------------------------------------
●海外分● ◇イベント 23:00 ロックハート・米アトランタ地区連銀総裁が講演（現地時間は前日） 16:30 ロックハート・米アトランタ地区連銀総裁が講演 17:00 米財務省変動利付２年債入札 17:00 米財務省５年債入札 Thursday,24 September,2015---------------------------------------------- 1400 ８月のスーパー売上高 1400 ８月のショッピングセンター売上高 1600 ８月のコンビニ売上高
●海外分● ◇イベント 17:00 米財務省７年債入札 21:00 イエレン米ＦＲＢ議長がマサチューセッツ大学で講義 台湾：中銀金利発表 ◇休場 シンガポール、インドネシア、マレーシア、南ア、トルコ Friday,25 September,2015---------------------------------------------- TimeUnknown 閣議・閣議後会見 0850 ８月企業向けサービス価格指数（日銀） 1530 取引所グループＣＥＯ 定例会見 ●海外分● ◇イベント 17:25 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が経済と金融政策について講演 ◇休場 インド Sunday,27 September,2015----------------------------------------------
●海外分● ◇イベント スペイン・カタルーニャ州議会選挙
Monday,28 September,2015---------------------------------------------- 1400 景気動向指数改訂７月分 ●海外分● ◇イベント 17:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済と金融政策について講演 ◇休場 香港、韓国、台湾 Tuesday,29 September,2015---------------------------------------------- TimeUnknown 閣議・閣議後会見 ●海外分● ◇イベント ◇決算予定 ◇休場 韓国 Thursay,01 October,2015---------------------------------------------- ●海外分● ◇休場 中国（国慶節）、香港
Friday,02 October,2015---------------------------------------------- TimeUnknown 閣議・閣議後会見 1500 ９月国内ユニクロ既存店売上高速報 ●海外分● ◇休場 中国（国慶節）、インド
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