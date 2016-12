UPDATE 1-アジア通貨動向（11日）＝上昇、人民元に追随　週間では大半がマイナス

(情報を更新しました) [シンガポール 11日 ロイター] - アジア新興国通貨は11日、人民元につれ て上昇している。しかし、中国の景気減速に対する警戒感を背景に、新興国通貨はこの1 週間で見ると、大半がマイナスとなっている。 人民元 は対ドルで上昇。中国人民銀行(中央銀行)がこの日の基準値(中 間値)をより元高に設定したことに後押しされた。また前日にオフショア市場の人民元が 上昇したことも、きょうのオンショア市場の上昇につながった。ディーラーは前日のオフ ショア人民元の上昇について、人民銀の指示を受けた国有銀行の動きが原因とみている。 ウォン はオフショアファンドの需要を背景に堅調に推移。 韓国中銀はき ょう、政策金利を1.50%に据え置くと発表した。李柱烈総裁は会見で、経済は既に想 定通りに回復していると述べ、目先に追加利下げを行う可能性は低いことを示唆した。 マレーシアリンギ も薄商いのなか上昇。原油価格がオーバーナイトに上昇し たことを受けて、マレーシアの液化天然ガスやパーム油の輸出をめぐる懸念が後退した。 この1週間の値動きを見ると、コモディティー(商品)通貨の下げがきつく、リンギ とインドネシアルピア は、17年前に起きたアジア通貨危機以来の水準に下落した 。今週現時点まででリンギは対ドルで1.3%下落、ルピアは1.1%下落している。 11日0540GMT(日本時間午後2時40分)現在のアジア新興国通貨の対米ド ル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.72 120.61 -0.09 *Sing dlr 1.4132 1.4135 +0.02 Taiwan dlr 32.515 32.856 +1.05 Korean won 1184.29 1194.40 +0.85 Baht 36.07 36.13 +0.16 Peso 46.84 46.85 +0.03 Rupiah 14313.00 14330.00 +0.12 Rupee 66.37 66.43 +0.09 Ringgit 4.3100 4.3370 +0.63 Yuan 6.3732 6.3772 +0.06 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.72 119.66 -0.88 Sing dlr 1.4132 1.3260 -6.17 Taiwan dlr 32.515 31.718 -2.45 Korean won 1184.29 1099.30 -7.18 Baht 36.07 32.90 -8.80 Peso 46.84 44.72 -4.52 Rupiah 14313.00 12380.00 -13.51 Rupee 66.37 63.03 -5.03 Ringgit 4.3100 3.4965 -18.87 Yuan 6.3732 6.2040 -2.65 *シンガポール市場は総選挙のため休場。