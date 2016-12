米金融・債券市場＝国債価格上昇、来週のＦＯＭＣに注目

[ニューヨーク 11日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*15.50=2.9516% 前営業日終盤 97*24.00=2.9892% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*11.00=2.1866% 前営業日終盤 97*31.50=2.2274% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*11.25=1.5111% 前営業日終盤 99*05.25=1.5504% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*26.75=0.7094% 前営業日終盤 99*25.00=0.7370% 11日の米金融・債券市場では国債価格が上昇、利回りは低下した。来週の米連邦公 開市場委員会(FOMC)で利上げが行われるかに市場の関心が集まった。 中国や世界経済などへの懸念が増したことで株式市場が混乱するなか、9月利上げを 見込む向きはこれまでのところ減っているが、実際に9月利上げがなくても、10月もし くは12月利上げの可能性は依然残る。 ED&Fマン・キャピタル・マーケッツ(ニューヨーク)の金利・信用トレーディン グ部長、トム・ディガロマ氏は「米連邦準備理事会(FRB)が今後引き締めのようなも のを行っていくと表明するかどうかに注目している」と述べた。 指標10年債 は10/32高。利回りは前日の2.22%から2.19 %に低下した。30年債 は24/32高。利回りは2.99%から2.95 %に低下した。 来週の利上げの可能性が織り込まれるなか、利回り格差は当初縮小し、5年債と30 年債の利回り格差 は一時142ベーシスポイント(bp)に縮小した。そ の後は144bpで推移。 週内の国債入札や社債発行が一服したこともこの日の国債相場を押し上げた。今週は 580億ドルの国債入札が行われ、500億ドル超の投資適格級社債がこれまでに起債さ れた。 この日の経済指標では9月の米ミシガン大消費者信頼感指数(速報値)が1年ぶりの 水準に落ち込んだほか8月の卸売物価指数(PPI)は前月比横ばいだった。 Tボンド先物12月限 は1─1/32高の154━26/32。 Tノート先物12月限 は12/32高の127━17/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.75 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 10.00 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 6.25 (+1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 2.25 (+1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -26.75 (+1.25)