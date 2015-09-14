15日の国内・海外経済指標と行事予定

(１５日現在) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 日銀金融政策決定会合２日目 0900 閣議・閣議後会見 0830 ９月ロイター短観 1300 参院平和安全法案特別委・中央公聴会 1330 経済同友会代表幹事会見 1530 黒田日銀総裁会見 新規上場 アイビーシー がマザーズに（公開価格2920円） ●海外指標など ９月１５日（火） ◇指標 05:30 仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） Aug 08:00 南ア：経常収支 Q2 08:30 英消費者物価指数（国立統計局） Aug 08:30 英生産者物価指数（国立統計局） Aug 09:00 ユーロ圏雇用統計（統計局） Q2 09:00 独景気期待指数（ＺＥＷ） Sep 09:00 ユーロ圏貿易収支（統計局） Jul 12:00 ポーランド：ＣＰＩ Aug 12:30 米小売売上高（商務省） Aug 12:30 米ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Sep 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:15 米鉱工業生産（ＦＲＢ） Aug 14:00 米企業在庫（商務省） Jul 22:45 ＮＺ：経常収支 Q2 ◇イベント 01:30 豪中銀議事要旨 21:00 チリ：中銀金利発表 Sep