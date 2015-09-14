アジア通貨動向（14日）＝ウォン・Ｓドル・バーツ上昇、元下落

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［ １４日 ロイター］ - １４日０１３０ＧＭＴ（日本時間午前１０時３０分）現 在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.67 120.57 -0.08 Sing dlr 1.4089 1.4132 +0.31 Taiwan dlr 32.465 32.710 +0.75 Korean won 1179.90 1184.50 +0.39 Baht 36.00 36.10 +0.28 Peso 46.77 46.89 +0.26 Rupiah 14315.00 14325.00 +0.07 Rupee 66.54 66.54 -0.00 Ringgit 4.3130 4.3175 +0.10 Yuan 6.3760 6.3750 -0.02 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.67 119.66 -0.84 Sing dlr 1.4089 1.3260 -5.88 Taiwan dlr 32.465 31.718 -2.30 Korean won 1179.90 1099.30 -6.83 Baht 36.00 32.90 -8.61 Peso 46.77 44.72 -4.38 Rupiah 14315.00 12380.00 -13.52 Rupee 66.54 63.03 -5.27 Ringgit 4.3130 3.4965 -18.93 Yuan 6.3760 6.2040 -2.70
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