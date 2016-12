UPDATE 1-アジア通貨動向（14日）＝小幅上昇、ＦＯＭＣ控え警戒感広がる

(内容を更新しました) [シンガポール 14日 ロイター] - アジア新興国通貨は14日、大半が小幅上 昇した。弱い中国の経済指標には反応しなかったが、米連邦準備理事会(FRB)が今週 の会合で約10年ぶりの利上げに踏み切るかどうかをめぐって警戒感が強まっている。 16─17日開催のFOMCを前に、利上げが実施されるか年内もしくは来年初めに なるのか見方が分かれ、アジア通貨は序盤の上昇分の多くを削る展開となった。 中国の8月の鉱工業生産と1─8月の固定資産投資はともに市場予想を下回り、同国 の第3・四半期の成長率が7%を下回る可能性も視野に入ってきた。 シンガポールドル は、11日の総選挙で有権者の安定志向を背景に与党・人 民行動党(PAP)が大勝したことを受け、上昇した。 韓国ウォン はオフショアファンドの需要を受けて0.6%高。今月2日 以来2週間ぶり高値をつけた。 マレーシアリンギ は、政府による株式市場 や同国経済への支援策を 受けて一時0.6%上昇したが、原油価格の下落で同国の輸出への懸念が強まり、上昇分 の大半を失った。 14日0525GMT(日本時間午後02時45分)現在のアジア新興国通貨の対米 ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.40 120.57 +0.14 Sing dlr 1.4103 1.4132 +0.21 Taiwan dlr 32.530 32.710 +0.55 Korean won 1182.00 1184.50 +0.21 Baht 36.05 36.10 +0.14 Peso 46.80 46.89 +0.19 Rupiah 14330.00 14325.00 -0.03 Rupee 66.37 66.54 +0.25 Ringgit 4.3150 4.3175 +0.06 Yuan 6.3704 6.3750 +0.07 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.40 119.66 -0.62 Sing dlr 1.4103 1.3260 -5.98 Taiwan dlr 32.530 31.718 -2.50 Korean won 1182.00 1099.30 -7.00 Baht 36.05 32.90 -8.74 Peso 46.80 44.72 -4.44 Rupiah 14330.00 12380.00 -13.61 Rupee 66.37 63.03 -5.04 Ringgit 4.3150 3.4965 -18.97 Yuan 6.3704 6.2040 -2.61