米金融・債券市場＝ＦＯＭＣ控え利回り急上昇、独連邦債に追随

[ニューヨーク 15日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 96*06.00=3.0707% 前営業日終盤 98*13.50=2.9547% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 97*13.50=2.2921% 前営業日終盤 98*12.00=2.1831% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*27.50=1.6154% 前営業日終盤 99*11.75=1.5079% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*20.50=0.8105% 前営業日終盤 99*25.50=0.7296% 15日の米金融・債券市場では、独連邦債の動きに追随し、利回りが急上昇した。 7月の小売売上高が上方改定されたことで、利回りは当初から上昇していたが、独連 邦債利回りが大きく上昇したことで、米国債利回りも押し上げられた。 ただ米連邦公開市場委員会(FOMC)を控えた警戒感から商いは薄く、値動きが増 幅された面もある。 独10年債 利回りは、約2週間ぶりの水準となる0.75%に跳ね上が った。 これを受け、米2年債利回りは0.82%と、2011年4月以来およそ4年ぶりの 水準に上昇。米30年債利回りは約8週間ぶりの高水準となる3.07%、米10年債利 回りは約6週間ぶり高水準の2.29%をそれぞれつけた。 午後終盤の取引では、2年債 は4/32安。利回りは0.81%と、前日 の0.73%から上昇した。 10年債 は28/32安。利回りは2.28%、前日は2.18%だっ た。 30年債 は2━3/32安。利回りは2.95%から3.06%に大幅 上昇した。 Tボンド先物12月限 は2━18/32安の152━13/32。 Tノート先物12月限 は27/32安の126━22.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.00 (-2.25) U.S. 3-year dollar swap spread 7.75 (-2.00) U.S. 5-year dollar swap spread 4.75 (-1.50) U.S. 10-year dollar swap spread 2.00 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -26.75 (-1.25)