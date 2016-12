UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格概ね横ばい、ＦＯＭＣ控え警戒感

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 14日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*13.50=2.9547% 前営業日終盤 98*15.50=2.9516% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*12.00=2.1831% 前営業日終盤 98*11.00=2.1866% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*11.75=1.5079% 前営業日終盤 99*11.25=1.5111% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時01分 99*25.50=0.7296% 前営業日終盤 99*26.75=0.7094% 14日の米金融・債券市場では、週内に開催される米連邦公開市場委員会(FOMC )を控え警戒感が広がる中、国債価格が概ね横ばい。また、中国や他の外国中銀が自国通 貨押し上げに向け米政府債売りを継続する可能性があるとの見方が債券価格を圧迫したこ とも指摘された。 米金利先物市場では、米連邦準備理事会(FRB)が約25%の確率で、今週のFO MCで利上げに踏み切るとの予想が織り込まれている。こうした利上げ実施をめぐる不透 明感から、トレーダーは大きな動きに出ることに消極的となった。 終盤の取引で、30年債 は1/32安、利回りは2.95%。 指標10年債 は2/32高、利回りは2.17%。 2年債 は1/32安、利回りは0.73%。 中長期債価格は、中国の8月の鉱工業生産と1─8月の固定資産投資がともに市場予 想を下回ったことを受け、一時上昇。ただ、FOMCを控えた警戒感から利益確定売りが 広がり、10年債価格は下げ幅を縮小、30年債は値を消す展開となった。 レイモンド・ジェイムズの市場ストラテジスト、エリス・ファイファー氏は、いかな る好機であれ、確認されれば利益を確定する動きにつながったとし、「誰しもが(FOM C)待ちの状況」になっていると述べた。 Tボンド先物12月限 は5/32高の154━31/32。 Tノート先物12月限 は0.5/32高の127━17.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.25 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 10.00 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 6.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 3.00 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -25.50 (+1.25)