16日の国内・海外経済指標と行事予定

(１６日現在) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 0900 ＬＮＧ産消会議 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 ２０年利付国債入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ２０年利付国債の入札結果 1300 参議院平和安全特別委・地方公聴会 1400 ９月日銀金融経済月報 1400 ８月訪日外国人数 1415 鉄連会長会見 1430 日本証券業協会会長会見 1500 日本商工会議所会頭会見 1510 地銀協会長会見 1515 ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1650 ２０１５年基準地価 ●海外指標など ９月１６日（水） ◇指標 22:45 ＮＺ：経常収支 Q2 08:30 ＩＬＯ方式英失業率（国立統計局） Jul 09:00 ユーロ圏労働コスト Q2 09:00 ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局） Aug 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 11:00 南ア：小売売上高 Jul 12:00 ブラジル：小売売上高 Jul 12:30 米消費者物価指数（労働省） Aug 14:00 米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Sep 20:00 対米証券投資（財務省） Jul ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 09:00 ＯＥＣＤ経済見通し 13:15 カーニー英中銀総裁が議会証言 米ＦＯＭＣ（１７日まで） ◇決算予定 11:30 Q1 2016 FedEx Corp FDX AMC Q1 2016 Oracle Corp ORCL ◇休場 マレーシア