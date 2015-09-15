アジア通貨動向（15日）＝台湾ドル・Ｓドルが上昇、元・ルピア下落

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［ １５日 ロイター］ - １５日０２０２ＧＭＴ（日本時間午前１１時０２分）現 在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.47 120.24 -0.20 Sing dlr 1.4024 1.4075 +0.36 Taiwan dlr 32.546 32.720 +0.53 Korean won 1182.10 1183.10 +0.08 Baht 36.02 36.05 +0.08 Peso 46.740 46.735 -0.01 Rupiah 14365.00 14345.00 -0.14 Rupee 66.33 66.33 0.00 Ringgit 4.3100 4.3100 0.00 Yuan 6.3695 6.3679 -0.03 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.47 119.66 -0.68 Sing dlr 1.4024 1.3260 -5.45 Taiwan dlr 32.546 31.718 -2.54 Korean won 1182.10 1099.30 -7.00 Baht 36.02 32.90 -8.66 Peso 46.74 44.72 -4.32 Rupiah 14365.00 12380.00 -13.82 Rupee 66.33 63.03 -4.97 Ringgit 4.3100 3.4965 -18.87 Yuan 6.3695 6.2040 -2.60
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